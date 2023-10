Opozicija ponovno onemogočila občinsko sejo

Potem ko so predstavniki ankaranskih opozicijskih list Vsi smo Ankaran in Gibanje Svoboda obstruirali septembrsko sejo občinskega sveta, so včeraj sicer nanjo prišli, a so glasovali proti uvrstitvi edine vsebinske točke na dnevni red - in sicer potrditev nadomestnega mandata občinski svetnici Sari Ražman. Ankaranski župan Gregor Strmčnik je opozicijo, s tem, ko onemogoča delovanje občine, ponovno okrivil delovanja v korist koprske občine, s katero je ankaranska občina v sodnem sporu glede razdelitve premoženja. Opozicija pa županu očita, da je ne upošteva pri pripravi sklepov.

Obtožbe, da opozicija dela za Koper

Na predhodni seji občinskega sveta, ki je bila konec septembra, bi morali svetniki odločati o predlogu sklepa glede delitve premoženja z Mestno občino Koper. Slednja je po sporu glede imenovanja nadzornega sveta v skupnem javnem komunalnem podjetju Marjetica Koper z odlokom sklenila razdeliti glasovalne pravice v javnih podjetjih v skladu s številom prebivalstva. Kopru je tako pripadlo 94,05 odstotka, Ankaranu pa 5,95 odstotka glasovalnih pravic. V ankaranski občini so zaradi drugačnega tolmačenja datuma nastanka občine (ne leta 2015, ko je občina Ankaran po volitvah začela dejansko delovati, ampak zagovarjajo leto 2011, ko jo je ustanovilo ustavno sodišče) temu oporekali in so zato zase posledično zahtevali 6,17 odstotka glasovalnih pravic.

Poleg tega je med leti 2011 in 2015 Mestna občina Koper, tedaj še pod županom Borisom Popovičem, na območju Ankarana prodala več nepremičnin, za druge pa je prejemala najemnine. Ankaran ima zato do Kopra terjatve, ki so jih vključili tudi v letošnji proračun. Iz tega naslova med drugim pričakujejo 1,3 milijona evrov od prodaje zemljišča, ki ga zdaj uporablja Luka Koper. Zaradi izpada prihodkov je župan Gregor Strmčnik na začetku septembra izdal sklep o začasni zaustavitvi izvajanja proračuna. Ankaran je nameraval proti koprskemu občinskemu odloku vložiti izpodbojno tožbo, česar za zdaj ne more storiti. Po ugotovitvi nesklepčnosti septembrske seje občinskega sveta je župan tudi dejal, da bo občina predvidoma morala najeti posojilo. Opozicijo je že takrat obtožil, da deluje v korist Kopra.

Župana čakajo dlje kot on njih

»Nimamo namena in ne želimo ovirati demokratičnega postopka potrditve nove članice občinskega sveta. Hkrati pa želimo, da župan in njegova lista vzajemno ne ovirajo in ignorirajo postopkov in pravic, ki zakonsko in demokratično pripadajo nam kot opozicijskim svetnikom,« navajajo občinski svetniki list Vsi smo Ankaran in Gibanje Svoboda. Trdijo, da - veliko dlje kot župan čaka na potrditev nove svetnice – sami pozivajo njega, naj vendar omogoči delo nadzornega odbora in prizna pooblastila demokratično in večinsko izvoljeni predsednici. Prav tako že dolgo neuspešno pozivajo občinsko upravo, naj jim omogoči vpogled v dokumentacijo in odgovori na njihova vprašanja, ker je poznavanje strukture odhodkov bistveno za predloge o optimizaciji proračuna, pojasnjujejo. Poleg tega zahtevajo, da jih predhodno seznani s pripravo predlogov sklepov za občinski svet. Šele ko bo župan pristal na njihove pogoje, bodo z njim lahko sodelovali, poudarjajo.