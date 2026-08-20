Opozicija želi referendum glede Stevanovića, ta: »Farsa, maltretiranje ljudi in norčevanje«

Zoran Stevanović je peticijo za njegov odstop znova označil za prevaro in »skropucalo, ki so ga en mesec pripravljali v Levici in SD«. Druga peticija, s katero zbirajo podpise za njegov obstanek na funkciji, pa je po njegovi oceni »resna in profesionalna narejena«. FOTO: Blaž Samec

Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica so v DZ vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu, da DZ razreši predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića.

Menijo, da so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter resno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta.

Poslanec Svobode Matej Grah je na novinarski konferenci spomnil na Stevanovićevo izjavo za eno od televizij, da spletne peticije o tem, da bi Stevanović moral odstopiti, ne gre primerjati z volilno podporo, kjer »ljudje na volišča pridejo z osebnim dokumentom, izpolnijo glasovnico, na koncu pa rezultat štejejo usposobljeni na Državni volilni komisiji (DVK)«.

»Da, dajmo ljudem glasovnico, moč in poglejmo, kaj bodo rekli uradno, pod okriljem DVK. Zavedamo se, da posvetovalni referendum ni zavezujoč, je pa politično sporočilo. Zato smo pripravljeni počakati z glasovanjem DZ o predlogu o razrešitvi Stevanovića na rezultat takega referenduma,« je dejal Grah. Predlog o razrešitvi Stevanovića je namreč omenjeni opozicijski trojček vložil v DZ konec julija.

Stevanović: Jalov predlog, ki ga nihče ne bo upošteval

Stevanović je pobudo opozicije o posvetovalnem referendumu označil za »farso, maltretiranje ljudi in norčevanje«. Meni, da je tak predlog »jalov« in da ga nihče ne bo upošteval. Predsednik DZ se imenuje in razrešuje v DZ s 46 glasovi poslancev, je poudaril.

Stevanović je ponovil, da parlament vodi »ustavno, zakonito in v skladu s poslovnikom«. »Tako bo ostalo tudi naprej, do aprila leta 2030,« je zatrdil. Zbiranje podpisov pa je označil za jalovo in za preusmerjanje pozornosti iz resnih problemov.

Volitve odločajo, kdo bo poslanec, postopek imenovanja in razreševanja predsednika DZ je tudi jasen, pravi. Zato je takšna oblika posvetovalnega referenduma po njegovi oceni »farsa«. »Take stvari so jalove in seveda jih nihče v politiki ne bo upošteval,« je dejal.

Glede spletnih peticij, ki se so se v tem tednu pojavile za njegov odstop in proti njemu, pa je dejal, da je vsaka zanj »zabavnega karakterja«. Glede potrjevanja identitete podpisnikov pa se spletne peticije ne da primerjati z volitvami. Na slednjih se posameznik identificira z dokumentom, število glasov pa prešteje Državna volilna komisija, je poudaril.

Ob tem je peticijo za njegov odstop znova označil za prevaro in »skropucalo, ki so ga en mesec pripravljali v Levici in SD«. Druga peticija, s katero zbirajo podpise za njegov obstanek na funkciji, pa je po njegovi oceni »resna in profesionalna narejena«. Dodal je še, da pozna avtorja slednje in da ga je poklical in vprašal, če je pripravljen medijem odkriti kode peticije.