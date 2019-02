Opozicija različno sprejela Šarčev da Lebnovemu odstopu

Miha Kordiš: »Zaveza zelenim politikam ne more biti zaveza zgolj enega ministra«

Ljudmila Novak: »Skrbi nas, da minister odhaja, lobiji pa ostajajo«



Po mnenju Zmaga Jelinčiča glavni krivec Cerar

SDS, v kateri so bili pred nekaj dnevi kritični do glavnih akterjev v aferi pri poslih z maketo drugega tira, se danes še niso formalno odzvali. Njihov komentar je pričakovati v četrtek, a je prvak strankena Twitterju ocenil, da »vzpostavljeni tempo padanja gnilih jabolk iz vlade nakazuje končni razkrojni čas največje gnilobe tam nekje spomladi 2020«.V Levici upajo, da se je z zadnjo odločitvijo predsednika vlade kadrovsko aferaštvo te vlade prenehalo. »V Levici nas zanima predvsem program in iz tega sledi, da je v prvemu planu vprašanje, kaj bomo letos naredili,« je v izjavi novinarjem dejal poslanec. Po njegovih ocenah se je Šarec sicer glede Lebna odločil pravilno, postopke v zvezi s to afero pa naj nadaljujejo organi pregona.Na vprašanje, ali se strinjajo z zahtevo Šarca po kontinuiteti dela na okoljskem ministrstvu, je Kordiš odgovoril z oceno, da zaveza zelenim politikam ne more biti zaveza zgolj enega ministra, ampak celotne vladne koalicije oziroma vseh strank v DZ.Šarec je sicer danes zahteval odgovornost še drugih vpletenih v afero v zvezi z maketo, tudi odhod direktorja direkcije za infrastrukturo. Kordiš je glede tega dejal, da morajo svoje opraviti organi pregona in »nikogar ne bomo obesili brez dokazov«. Ponujen Lebnov odstop in njegovo sprejetje pa sta politična odločitev, je dodal.Poslanka NSIje glede tega ocenila, da pri dogajanju okoli makete gotovo ni sodelovala le ena oseba, zato se ji zdi prav, da tudi drugi sprejmejo odgovornost. Ob tem pa se po besedah Novakove postavlja vprašanje, ali bo ta vlada oziroma različne afere kar naprej odstavljale ministre ali bo začela reševati vsebinske težave.Novakova je spomnila na dolgoletne težave na področju ministrstva za okolje, kjer so očitno tudi različni interesi. Po eni strani je po njenem mnenju prav, da ob sumih tako velikih nepravilnosti minister prevzame odgovornost, po drugi strani pa ne bi bilo prav, če bi se kar naprej dogajalo, da bi se na nekega ministra, ki želi urediti razmere, nanj izvajali zunanji pritiski.Glede Šarčeve zahteve po nadaljevanju Lebnovega dela na ministrstvu je Novakova dejala, da je težko najti človeka, pri katerem ne bi našli takšne ali drugačne napake. Je pa po njenem mnenju prav, da bi bil na tem mestu nekdo, ki se spozna na to področje, je odgovoren in se ne ustavi pod pritiski lobijev. To je namreč zelo zahtevno področje, na katerem se križa veliko interesov, zato mora biti minister odločna oseba z integriteto, je dodala.Prvak SNSje za STA spomnil, da je Šarec izgubil že tretjega dobrega ministra. Leben se je po njegovih ocenah pokazal kot dober delavec. »Medtem pa Šarec še vedno drži slabe ministre,« je ocenil Jelinčič in med drugim izpostavil zunanjega ministra in predsednika SMC, ki je po njegovem mnenju glavni krivec za afero glede makete. Leben tega ni naredil na svojo roko, ampak po ukazu višjih instanc, je še ocenil prvak SNS.