Opozicija referendumsko kampanjo prepušča civilni družbi in sindikatom

Opozicijske stranke v predreferendumski kampanji zavzemajo precej pasivno držo, pobudo prepuščajo civilni družbi. V opozicijskih strankah je prevladala ocena, da bo posvetovalne referendume, ki jih je koalicija postavila kot protiutež naknadnemu zakonodajnemu referendumu o zakonu o parlamentarni preiskavi, težko dobiti, zato so se osredotočili na zadnjega. Prvič v predreferendumski kampanji, ki se preveša v sklepno fazo, so se s skupnim sporočilom »4-krat PROTI« oglasili prvaki opozicijskih strank Gibanje Svobode, SD in Levica – Robert Golob, Matjaž Han in Asta Vrečko. »Vem, da marsikdo danes še ne čuti neposredno posledic delovanja te koalicije, a to jesen imamo zadnjo priložnost, da zaustavimo te norosti, da zaustavimo pohod nad demokracijo in da zaustavimo zdrs v politično diktaturo,« ...