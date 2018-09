FOTO:Slovenija dobila novo vlado, Cerar že predal posle

V DZ so potrdili novo vlado FOTO: Leon Vidic

Državni zbor je s 45 glasovi za in 34 proti potrdil 16-člansko ministrsko ekipo nove vlade, ki jo bo vodil prvak LMŠ. S tem je Slovenija dobila 13. vlado, ki jo bodo sestavljale LMŠ, SD, SMC, SAB in Desus. Prvo manjšinsko vlado v zgodovini samostojne Slovenije Šarec prevzema kot najmlajši premier doslej.Za izvolitev 13. slovenske vlade so glasovali poslanci LMŠ, SD, SMC, SAB in Desus, ki bodo tvorile vladno koalicijo, podprla pa sta jo tudi poslanca narodnih manjšin. Proti so glasovali poslanci SDS, NSi in SNS, medtem ko so se poslanci Levice glasovanja vzdržali.(NSi) in(SDS) se glasovanja nista udeležila.Ob 20. uri je dosedanji premiersvojemu naslednikupredal posle in mu zaželel veliko sreče na poti.»Vlade pridejo in odidejo, država pa ostaja,« je povedal Šarec in dodal, da je Republika Slovenija sveta stvar. »Prepričan sem, da bo naša vlada znala skrbeti za naše državljanke in državljane.« Novi premier se nadeja, da bo v družbi več dialoga, razprave in da bodo drug drugega spoštovali. »Potrebni bodo tudi rezultati. Pri tem se moramo zavedati, da boljši kot bodo rezultati, boljše bodo živeli državljani,« je izpostavil. Upa, da bo nova vlada učinkovita, operativna in da bo znala ob morebitnih krizah hitro in odločno reagirati. »Naši skupni vladi želim vse dobro na novi poti, ki zagotovo ne bo lahka,« je dejal ob koncu nagovora.Vlada Marjana Šarca se je že sestala tudi na svoji prvi seji. Premier je ob začetku svoji ekipi zaželel, da bi delali dobro in učinkovito. Zahvalil se jim je tudi za pripravljenost na delo in jim zaželel uspešno današnjo prvo sejo. Na njej bodo predvidoma imenovali večji del državnih sekretarjev.S strankami koalicije so v Levici sklenili dogovor o sodelovanju, v skladu s katerim njihovi poslanci ministrskim kandidatom niso smeli nasprotovati. Ker pa imajo pomisleke do nekaterih ministrov, jih danes tudi niso podprli.Novoizvoljeni ministri so pred državnim zborom že zaprisegli, da bodo »spoštovali ustavni red, ravnali po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije«.Nekateri opozicijski poslanci so že pred današnjim glasovanjem o ministrskih kandidatih na predlog predsednika vlade Marjana Šarca izrazili dvome, da bo nova vlada lahko uspešna. Med drugim so izpostavili nesoglasja med posameznimi člani vlade iz preteklega mandata in neizkušenost novega predsednika vlade.Vsak dan, dokler bo vladna koalicija pod vodstvom premierja Marjana Šarca vodila izvršilno oblast, bo dan izgubljenih priložnosti za Slovenijo, je pred glasovanjem o listi ministrskih kandidatov v DZ ocenil predsednik SDS. Vodenje koalicije »šestih strank, od katerih ima ena nadkoalicijski status«, pa bo za Šarca nočna mora, je dodal.Janša je v predstavitvi stališča poslanske skupine SDS koalicijsko pogodbo in predstavitve kandidatov pred parlamentarnimi odbori ocenil kot »reciklažo tega, kar smo spremljali zadnja štiri leta«. Kot primer je navedel zapis v koalicijski pogodbi s področja zdravstva, kjer najdemo natančno iste stavke kot v koalicijski pogodbi iz leta 2014.»Kar skrbi, pa so začimbe, ki so dodane tej jedi, in tisto, česar ni, pa bi moralo biti,« je dodal. Kot to začimbo namreč vidijo »znano filozofijo zla, ki je stara 170 let in izhaja iz nekega dokumenta, v katerem piše, da bo možno ustvariti idealno družbo, kjer bomo vsi enaki, tako da se razgradi narod, družina, vera, zasebna lastnina in zasebno šolstvo«.Tudi poslanec SDSje skeptičen glede uspešnosti dela Šarčeve vlade. »Ljudje, ki so se pred pol leta skregali in so rekli, da ne morejo več skupaj sedeti za isto mizo, bodo ponovno sedeli na istih poslanskih ali ministrskih položajih,« je dejal v izjavi za medije ob robu seje DZ. Pričakuje, da bodo koalicijski partnerji imeli ogromno problemov pri vsakodnevnem opravljanju političnih nalog, kaj šele pri konkretnih vsebinskih zadevah, ki jih Slovenija mora rešiti.V SDS bodo po besedah poslanca sledili strankinemu programu, ne glede na to, kaj bo počela koalicija, odzivali pa se bodo na koalicijske pobude in zakone, je napovedal. Na vprašanje, koliko časa bo trajal mandat, je Lisec parafraziral predsednika vlade Šarca: »Trajal bo, dokler bo trajal.«Poslanka NSije pred glasovanjem napovedala, da bo NSi kot opozicijska stranka glasovala proti tej vladi, a dodala, da si kot državljanka želi, da bi vlada naredila čim več dobrih potez. Če bo vlada predlagala kaj dobrega, kar je skladno s programom NSi in je koristno za državljane, bo NSi po njenih besedah to tudi podprla.Novakova se strinja z oceno predsednika SD in DZ, da je tokratna manjšinska vlada, ki je prva v Sloveniji, nekakšen družbeni eksperiment. »Eksperiment je že to, da v državi zaupamo najbolj odgovorno vlogo, to je vodenje vlade, novincu v državni politiki,« je dodala.Predsednik SNSje današnji premierov govor ocenil kot zelo optimističnega, a dvomi o njegovi izpolnitvi. Boji se, da zaradi starih kadrov ali s starimi kadri povezanih novih kadrov »iz te moke ne bo kruha«.