Opozicija vladi očita poskuse podrejanja neodvisnih medijev

Opozicija zahteva nujno sejo odbora DZ za kulturo zaradi politike vlade, ki ji očitajo, da si poskuša z novo medijsko zakonodajo in različnimi manevri za odvzem financiranja podrediti neodvisne medije. Koaliciji na čelu s SDS so očitali tudi kršenje evropske zakonodaje ter poskuse utišanja strokovne javnosti in civilne družbe.

»Zahtevamo sklic nujne seje odbora za kulturo, ker se ne strinjamo s sedanjo politiko, ki si želi podrediti neodvisne medije. To počne s finančnim izčrpavanjem medijev, s preklicevanjem že objavljenih razpisov in pozivov za sofinanciranje ter s predlogom nove medijske zakonodaje,« je na današnji novinarski konferenci opozicijskih strank v DZ povedala Sara Žibrat (Gibanje Svoboda).

Največji koalicijski stranki je očitala, da želi prevzeti nadzor nad celotno medijsko krajino – na čelu z Radiotelevizijo Slovenija (RTVS). »SDS želi ukiniti RTV-prispevek, nato pa RTVS financirati prek proračuna, in to bo naš denar, ki ga bodo porabljali za svoj strankarski medij,« je dejala.

Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je bila prav tako kritična do potez vlade Janeza Janše, ki po njenih besedah želi uničiti vse javne in neodvisne medije. »Sami najvišji predstavniki vlade, recimo predsednik vlade, nekritično povzemajo informacije po socialnih omrežjih, ki ne morejo nadomestiti kredibilnih in neodvisnih medijev. Dolžnost države je, da jih financira, to konec koncev pravijo tudi Evropska unija in vse resolucije,« je dejala.

»Država ni last ene ali druge vlade (...). Tisti, ki je na oblasti, države ne more upravljati tako, da sistematično uničuje vse, kar mu ni všeč. Kdor ni pripravljen slišati kritičnega glasu ali druge strani, ni dovolj sposoben, da bi lahko vladal,« je še dejala Asta Vrečko.

Nestrinjanje z ravnanjem vlade na področju medijev je izrazil tudi poslanec SD Darko Ratajc. »Mediji morajo ostati neodvisni, mediji morajo biti tisti, ki nas seznanjajo z realnimi dejstvi, ne pa da so v rokah vladajoče politike,« je dejal. Sara Žibrat je povedala, da nujna seja odbora za kulturo še ni sklicana, so pa že v petek vložili zahtevo za sklic.

Dodala je, da si na seji želijo prisotnosti strokovne javnosti, na primer predstavnikov RTVS in Društva novinarjev Slovenije, saj sedanja koalicija po njenih besedah ovira resno strokovno razpravo v DZ, želi utišati strokovno javnost in tudi civilno družbo. V Bruslju po njenih besedah že pripravljajo tudi pismo evropski komisiji glede več potez vlade, ki jih v Gibanju Svoboda vidijo kot sporne, vključno z medijsko zakonodajo.

Vladi očitajo kršenje evropske zakonodaje in škodovanja mednarodnemu ugledu Slovenije. »Noben pameten investitor ne bo investiral v novo Madžarsko«, je še dejala Sara Žibrat.