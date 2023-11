Opozicija z zakonskimi predlogi nad nov način evidentiranja

Z novo ureditvijo evidentiranja delovnega časa, ki bo začela veljati v ponedeljek, se bodo v prihodnjih dneh ponovno ukvarjali poslanci v državnem zboru. Vsaka od opozicijskih strank je vložila svoj predlog za odpravo novosti, na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) pa so prepričani, da zakon prinaša več pravic za delavce, so pa pripravljeni vnesti popravke, če se bo tako pokazalo v praksi.

NSi je vložila amandma k zakonu o izvrševanju proračuna, da se, kot so zapisali »uvedba neživljenjskega 'štempljanja' urgentno odpravi«. »Državni zbor ima sedaj možnost, da nepotrebni birokraciji reče stop,« menijo v NSi, z amandmajem naj bi ukrep začasno odpravili, da se lahko področni zakon sistemsko novelira.

Pri SDS pa so novelo že pripravili in jo dali v parlamentarno proceduro, z argumentom, da se strinjajo z osnovnim namenom zakona, ki je ureditev evidentiranja delovnega časa in s tem zaščito delavcev, »vendar pa smo že v razpravi med sprejemanjem opozarjali na prezahtevne birokratske ovire, ki bodo onemogočile njegovo izvajanje«, kar dokazujejo tudi številne kritike. Napoved Luke Mesca, da bo ministrstvo vzpostavilo elektronski naslov, na katerega bodo lahko podjetja in zaposleni v prihodnjih treh mesecih pošiljali vprašanja in komentarje, razumejo kot prelaganje odgovornosti za izvajanje slabega zakona na delodajalce in delojemalce, kar se jim zdi nesprejemljivo. Zato z novelo predlagajo »črtanje vseh členov spornega zakona«.

»V zadnjih dneh krožijo številne zavajajoče in napačne informacije glede zakona,« opozarja Dan Juvan, državni sekretar na MDDSZ. Razpihovanje neresnic po njegovem mnenju samo potrjuje, da številni niso spoštovali zakonodaje in da so zato izboljšave, do katerih so prišli s socialnimi partnerji, nujne. »Čustveno razgrete razprave, kjer v ospredju niso argumenti in dejstva, spominjajo na preteklost, ko se je sprejemal zakon o minimalni plači. Tudi takrat so bili članki polni dramatičnih svaril delodajalcev, da bo zakon prinesel množično brezposelnost. Letos, ko smo minimalno plačo dvignili za največji znesek v zgodovini, pa beležimo najnižjo brezposelnost od osamosvojitve,« je dejal Juvan. »Sčasoma se bo tudi tu pokazalo, da zakon ne prinaša tako škodljivih sprememb, kot želijo prikazati nekateri. Nasprotno, zagotavlja verodostojne evidence, nujne za izvrševanja in zagotavljanje pravic delavcev.«