Opozicijske SD, LMŠ, Levica in SAB vložile interpelacijo ministra Hojsa

Opozicijske SD, LMŠ, Levica in SAB so danes vložile interpelacijo ministra za notranje zadeve. Zaradi odločitve ministrstva, ki omogoča koncert hrvaškega pevca hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona , so interpelacijo zasnovali v SD , po usklajevanju z drugimi tremi strankami pa so jo danes dopolnili še z nekaterimi drugimi očitki.Zlasti v Levici in LMŠ so izpostavili še druge očitke na račun ministra za notranje zadeve. LMŠ je spomnila na kadrovanje, tudi zamenjavo v vrhu Nacionalnega preiskovalnega urada . V Levici so opozorili na »vodenje postopkov proti miroljubnim protestnikom, postopke za aktivacijo vojske na meji in podpis pod pismo notranjih ministrov EU glede relokacije beguncev«.Hojsu pa v interpelaciji očitajo tudi tvite, s katerimi je »policiji javno sugeriral, na kakšen način naj postopa v določenih konkretnih zadevah in na kakšen način naj 'kaznuje' ravnanja določenih posameznikov«.Vodja poslanske skupine SDje že v ponedeljek pojasnil, da je povod za pripravo interpelacije odločitev ministrstva, da ugodi pritožbi zoper vnovično prepoved koncerta Thompsona v Mariboru. To ostaja tudi glavni očitek v interpelaciji.Hojs je včeraj sicer odgovarjal na očitke glede interpelacije, in med drugim dejal, da si zdaj koncerta ne želi niti Thompson . Ostro se je odzval na očitke, da s tem podpira ustaštvo. »Predsedujoča pri SD je dejala, da širim sovraštvo in podpiram ustaštvo. To je pod vsako ravnjo,« odgovarja Hojs. »Politična igra je znana – ideološko oblatiti mene kot osebnost. Ustaštvo, nacizem, komunizma ... vse to je zavržno. Enačiti mene z ustaštvom je pod vsako ravnjo,« je včeraj dejal Hojs.