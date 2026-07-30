Trgovina z ljudmi: posameznike silijo v izvajanje romantičnih in kripto prevar

Ujeti za prevaro – to je osrednja tema letošnjega svetovnega dneva boja proti trgovini z ljudmi, ki ga zaznamujemo 30. julija. Urad Združenih narodov za droge in kriminal (Undoc) tokrat opozarja na kriminalne združbe, ki žrtve prisilijo, da sodelujejo pri različnih spletnih prevarah. Posledice se štejejo v več deset milijardah evrov izgub, pregon teh kaznivih dejanj pa je zaradi njihove kompleksnosti in mednarodnih dimenzij zelo zahteven.

»Na prvi pogled gre za običajen oglas za delo doma ali v tujini. Dobro plačilo, urejena nastanitev in obljuba boljšega življenja. V resnici pa je lahko začetek trgovine z ljudmi,« na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) svarijo, da se lahko za zaslonom računalnika ali telefona skriva kriminalna združba, ki preži na dve vrsti žrtev hkrati – tiste, ki jih prisili v izvajanje goljufij, in tiste, ki bodo zaradi tega ob svoje prihranke.