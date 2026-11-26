Zmanjšanje prispevkov za socialno varnost bi lahko ogrozilo financiranje pokojnin, zdravstva in dolgotrajne oskrbe, so opozorili na posvetu Sindikata upokojencev Slovenije (SUS) in Srebrne niti o dostojnem življenju starejših. Poudarili so, da so seniorske organizacije koalicijskih strank o interventnem zakonu izrekle veliko lepih besed, a bi uresničitev tega omnibus zakona, ki spreminja še 10 drugih zakonov, v realnosti pomenila razgradnjo družbenih sistemov in njihovo privatizacijo. Če bo interventni zakon uveljavljen, bo to vplivalo na vse prebivalce Slovenije, še posebno pa na to, kako bodo živeli starejši, koliko bo solidarnosti do njih in kakšne bodo njihove pravice; ogrozil bo socialno varnost starejših, so poudarili udeleženci posveta. Ob tem so opozorili, da je treba misliti ...