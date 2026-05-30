Opozorilni sistem po telefonu preverjeno dobro deluje

Lani septembra so prvič testirali nacionalni sistem javnega obveščanja in alarmiranja prek mobilnih telefonov (oziroma omrežij) SI-Alarm. Takrat testnega sporočila – ki nas opozarja na neposredno in bližajočo se nevarnost ter obvešča o ukrepih ob naravni nesreči – nekateri uporabniki po državi niso prejeli, kar so pripisovali tehničnim napakam in zastarelim operacijskim sistemom mobilnih telefonov, ki jih uporabniki ne posodabljajo sproti. Takrat so napovedali novo testiranje po območjih v začetku letošnjega leta. Namesto vaje pa smo dobili prava območna opozorila o težavah konec marca.