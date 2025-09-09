Opozorilni strel med begom pripornika

V nadaljevanju preberite:

»Pred dnevi sem bila v trgovini na Topliški cesti v Novem mestu, ko je na parkirišču odjeknil strel, in to sredi belega dne, ob običajnem zgodnjepopoldanskem vrvežu. Kmalu nam je bilo jasno, da je paznikom pobegnil zapornik, saj so se v akcijo takoj vključili tudi policisti, celo z brezpilotnikom. Zapornik je pobegnil v smeri Portovala oziroma tamkajšnjih igrišč in gozda,« nam je sporočila občanka.

Kaj se je zgodilo, smo vprašali na upravo za izvrševanje kazenskih sankcij.