Opozorilo, da vlade že dolgo zanemarjajo starejše

Iz proračuna najmanj za starejše



Za popolno odpravo nakupovalnih ur

Ljubljana – Že pred izbruhom epidemije koronavirusa je bilo v naši državi zelo malo skrbi za starejše in premalo možnosti za vključevanje starejših v odločanje o vprašanjih staranja prebivalstva in drugih družbenih vprašanjih, zdaj pa je še veliko slabše. Tako v javnem pismu novi vladi ugotavlja Sindikat upokojencev Slovenije (SUS). Predsednica SUS Francka Ćetković poudarja, da novi koronavirus, ki ogroža ljudi po vsem svetu, zelo ogroža tudi upokojence v Sloveniji, kjer je vsak peti prebivalec starejši od 65 let. »Najhuje je v domovih za starejše, kjer se odgovorni v vladi, na pristojnih ministrstvih na prve okužbe niso dovolj strokovno odzvali. Zaradi neodzivnosti odgovornih in pomanjkanja zaščitnih sredstev je položaj v domovih vsak dan težji, po Metliki in Šmarju pri Jelšah je zdaj najhuje v Ljutomeru. Oskrbovanci v teh in drugih domovih se sprašujejo, ali so že na vrsti, ali pa bodo na pot med odpisane še malo čakali,« svari Ćetkovićeva.Pričakujejo, da bo vlada takoj sprejela vse potrebne ukrepe za obvarovanje zdravja upokojenih, stanovalcev domov za starejše in tam zaposlenih ter izvajalcev pomoči na domu.Državi očitajo, da je povsem zanemarila večletna opozorila, da imajo domovi za starejše neustrezne, zastarele standarde in normative zdravstvene in socialne oskrbe, prav tako ves ta čas ni bilo ustreznega odziva na opozorila o pomanjkanju kadra v domovih. »Opozarjali smo, da je iz proračuna namenjenih najmanj sredstev za potrebe starejših v primerjavi z drugimi razvitimi evropskimi državami. To dejstvo je žal tudi ta vlada popolnoma zanemarila,« poudarja Ćetkovićeva.V sindikatu od vlade še zahtevajo, da takoj odpravi ukrep o omejevanju obiska trgovin upokojencem. Starejši so namreč obiskovali trgovine po potrebi in so sami ocenili, kdaj je obisk najbolj primeren glede na število obiskovalcev: »Tisti, ki so si to diskriminacijo in stigmatizacijo izmislili, se niso mogli zgledovati po rešitvah v razvitem svetu, naj med dovoljenimi urami pogledajo v trgovine v naseljih, kjer starčki živimo. Če bodo to storili, jih bo mogoče sram za ta nemogoči ukrep, ki posega v temeljne človekove pravice, tudi v pravico in dolžnost varovanja zdravja upokojencev,« so zapisali v pismu vladi. Nesmiselna se jim zdi tudi omejitev gibanja na svojo občino, saj večina ljudi ne pozna njenih mej. »Vendar se s tem da živeti, saj te zapovedi ni mogoče nadzirati,« so še poudarili.