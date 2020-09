Opravijo tisto, kar drugim ni uspelo

Brdo pri Kranju – »Vedno bolj ugotavljamo, da uprava za izvrševanje kazenskih sankcij skuša opraviti tisto, kar ni uspelo vsem drugim pristojnim institucijam pred tem,« je ob dnevu »zaporov« med drugim poudarila pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič. Skupaj z direktorjem uprave Bojanom Majcnom pa sta najzaslužnejšim na področju zaporniškega sistema podelila priznanja.



Lilijana Kozlovič je ob tem, ko je opozorila na pomen uprave za izvrševanje kazenskih sankcij za družbo, povedala še, da tam zaprte obravnavajo tako, da jih usposabljajo za življenje na prostosti in jih odvračajo od ponavljanja kaznivih dejanj, da bodo po prestani kazni lahko živeli po veljavnih pravnih in moralnih normah.



V nagovoru ob dnevu uprave je dejala še, da je ponosna, ko vidi, kako strokovne in predane sodelavce imajo v svojih vrstah. »Z vsakodnevnim požrtvovalnim delom oblikujete močne temelje pravosodnega sistema in pomembno prispevate h krepitvi ugleda naše institucije v javnosti. To pa pomeni, da z aktivnim zaporskim sistemom oblikujemo varnejšo družbo.«

Ne kaznovanje, ampak resocializacija

Po njenih besedah poslanstvo uprave ni kaznovanje, njen temeljni namen je omogočanje resocializacije zaprtih oseb v družbo.

Generalni direktor uprave Bojan Majcen je dejal, da ima zdajšnje vodstvo ministrstva posluh za težavne razmere v slovenskih zaporih, kot pozitivne pa je navedel ukrepe za zmanjšanje prezasedenosti zaporov med epidemijo. »Žal se ta trenutno znova stopnjuje. Pomembno je, da bosta novi zapor v Ljubljani ter obnovljeni in dograjeni na Igu rešila že dolgo trajajoče težave s pomanjkanjem prostorov,« pravi Majcen.

Prepotrebne investicije

Navedel je tudi nekatera izboljšanja materialnih pogojev v zadnjem obdobju. Uprava je kupila sodobna specialna vozila, ki jih pri delu uporabljajo pravosodni policisti, sanirala kuhinjo v celjskem zaporu, prenovila prostore za obiske v Mariboru in poskrbela za gradnjo transformatorske postaje na Dobu.



Letos se bosta začeli gradnja prizidka in rekonstrukcija prostorov v oddelku v Murski Soboti, prav tako sanirajo kopalnice v nekaj oddelkih na Dobu. Urejeni bodo prostori za fitnes zapronikov v Mariboru in Celju, na kar jih je opozoril tudi varuh človekovih pravic.



V nagovoru je Majcen poudaril še pomen visokih standardov spoštovanja človekovih pravic, kar je zaveza vseh zaposlenih v zaporih in prevzgojnem domu. Spomnil pa je še na večletno pomanjkanje tako pravosodnih policistov kot drugega strokovnega kadra.



Kot je v navadi, so tudi letos ob dnevu uprave podelili priznanja. Prejelo jih je 58 nagrajencev, in sicer so 11 sodelavcem podelili pohvalo za uspešno in dolgoletno delo, 45 sodelavcem pohvalo za vidnejše dosežke in dva znaka uprave za izjemne dosežke na posameznih področjih izvrševanja kazenskih sankcij.