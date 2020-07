Optimizem glede cepiva, a to še ne pomeni, da bo kmalu na voljo

Izjemno zanimanje za cepljenje proti covidu-19

Ali bi se cepili proti covidu-19? INFOGRAFIKA: Delo

Kdaj bomo imeli cepivo proti koronavirusu? Vprašanje za milijon dolarjev. Optimizem je vzbudila novica, da sta se dve cepivi med kliničnimi testiranji doslej izkazali za varni za ljudi in hkrati povzročili močan imunski odziv med bolniki. Prvo cepivo preizkušajo na Otoku, drugo na Kitajskem. A kaj to pomeni za Slovenijo?z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je na današnji vladni novinarski konferenci dejala, da je to še vedno odprto vprašanje. Opozorila je, da točnega datuma, kdaj bi bilo cepivo na voljo, ne moremo predvideti. Čeprav so napovedi optimistične, to še ne napoveduje, kdaj bo stekel registracijski postopek.Kako se bo vse skupaj odvijalo, je še odprto vprašanje. Ni namreč še jasno, ali bo šlo za dogovor znotraj Evrope ali pa se bo za dobavo cepiva morala pogajati vsaka država posebej. »Pri razvoju cepiv je vedno veliko problemov,« je pojasnila Nuška Čakš Jager. Proizvodnja je dovolj zahtevna in nihče pravzaprav ne ve, koliko odmerkov cepiva bo ta proizvodnja sploh uspela zagotavljati. In kadar imamo omejeno število cepiv na voljo, je vedno neka prioritetna lista. »Prioritete se bodo delale točno takrat, ko bo cepivo na voljo,« je povedala. Če ga bo premalo, potem se epidemiološka in ostala zdravstvena služba posvetujeta. Ugotavljata, katere so tiste najbolj rizične skupine, tako po zdravstveni kot po službeni plati. Opozorila je, da je zdaj še prezgodaj ugibati, kdo bi imel prednost.Dr., direktor Univerzitetne klinike Golnik, je sicer ravno ta teden za Delo komentiral razmere glede cepiva. Jasno je, da »potrebujemo zdravilo, cepivo in učinkovit nabor ukrepov, da zmanjšamo število prenosov«. Dodal pa je, da moramo načrtovati ukrepanje tako, kot da cepiva ne bo. »Od respiratornih virusov je samo za gripo relativno učinkovito cepivo, za druge viruse ga ni. To realnost moramo upoštevati. Če že bo, dvomim, da bo zelo učinkovito, vsaj na začetku ne. No, lahko pa se seveda zgodi preboj v znanosti, vsekakor bi bilo to odlično,« je še povedal.Konec junija smo v Delu objavili rezultate ankete , ki jo je za naš medij opravila Mediana. Takrat je približno četrtina od 513 vprašanih odgovorila, da bi se zagotovo cepila proti covidu-19. Slovenci sicer pri neobveznih cepljenih veljamo za narod z nizko precepljenostjo. A to se utegne pri covidu-19, vsaj glede na rezultate naše ankete, spremeniti.