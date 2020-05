Opuščanje priporočil proti raku ima lahko hujše posledice kot koronavirus

Ključni poudarki:



• V socialnovarstvenih zavodih začenjajo spet sprejemati uporabnike.

• Pred tednom boja proti raku poziv k skrbi za zdravje tudi ob epidemiji.

08.00 Trump zaradi širjenja okužbe omejil potovanja iz Brazilije

Epidemija koronavirusa se v Braziliji še naprej hitro širi, do nedelje so poročali že o več kot 350.000 okuženih in več kot 22.000 mrtvih, zaradi česar so ZDA močno omejile vstop potnikov iz najbolj obolele države v Latinski ameriki na svoja tla.

FOTO: Tarso Sarraf/AFP

07.30 Pred evropskim tednom boja proti raku poziv k skrbi za zdravje tudi ob epidemiji

07.00 V socialnovarstvenih zavodih začenjajo sprejemati uporabnike

Bela hiša je v nedeljo sporočila, da ZDA po Kitajski, EU in Veliki Britaniji uvajajo omejitve tudi za potovanja iz Brazilije, kjer strmo narašča število okuženih z novim koronavirusom. V ZDA ne sme vstopiti nihče, ki je bil v Braziliji 14 dni pred potjo v ZDA, razen tistih, ki imajo dovoljenje za delo in bivanje v ZDA in nekaterih drugih izjem.Brazilija je imela do nedelje več kot 350.000 okuženih s koronavirusom in več kot 22.000 mrtvih, ZDA pa 1.643.000 okuženih in 97.711 mrtvih. Omejitve za potovanja iz Brazilije je naznanila tiskovna predstavnica Bele hiše, ki je dejala, da predsednik Donald Trump s tem ukrepom ščiti ZDA Pred začetkom evropskega tedna boja proti raku Zveza slovenskih društev za boj proti raku, Onkološki inštitut Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ministrstvo za zdravje in Državni program obvladovanja raka opozarjajo, da opuščanje priporočil proti raku lahko privede do bistveno hujših posledic, kot jih prinaša novi koronavirus.»Še toliko bolj je pomembno, da posamezniki upoštevamo priporočila za zdravo življenje brez raka tudi v tem času, ko nas je morda bolj kot raka strah koronavirusa in ko morda nočemo obremenjevati zdravstvenih delavcev zaradi bolezni, ki niso povezane s koronavirusom,« pravi predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku času epidemije je število onkoloških obravnav upadlo , kažejo podatki slovenskega registra raka. Iz podatkov NIJZ izhaja, da je bilo v aprilu izdanih manj napotnic za onkološko obravnavo tako za prvi kot kontrolne preglede, napotovanje bolnikov na onkološko genetsko svetovanje in testiranje, pa se je praktično ustavilo.Breme raka se v Sloveniji iz leta v leto povečuje. Letno zboli okrog 15.200 ljudi, umre pa približno 6200 bolnikov. Od leta 2009 je rak v Sloveniji vodilni vzrok smrti pri moških, pri ženskah je na drugem mestu . Rak je tudi vodilni vzrok prezgodnje smrti, saj povzroča okrog 44 odstotkov vseh smrti pred 65. letom, so zapisali. domovih za starejše , zavodih za osebe s posebnimi potrebami, varstveno-delovnih centrih, socialnovarstvenih zavodih za usposabljanje ter nadomestnih oblikah bivanja in oskrbe bodo danes znova začeli sprejemati uporabnike , ki so bili med epidemijo covida-19 v domači oskrbi , pa tudi nove oskrbovance.Sprejemali bodo le tiste, pri katerih ni potrjena okužba z novim koronavirusom. V skupnosti socialnih zavodov ob tem opozarjajo na nekatera nejasna navodila pristojnega ministrstva.Zavodi, kjer so nastanjeni uporabniki z okužbo, bodo lahko nove sprejeme organizirali le, če zagotavljajo vzpostavitev treh con, tudi rdeče cone, namenjene okuženim. Pridobiti bodo morali pozitivno mnenje koordinatorjev in območno pristojnega epidemiologa.