Opustili zamisel o znižanju prispevkov za espeje

Čeprav je premier Robert Golob še pred enim tednom zagovarjal zakonsko novelo poslancev svojega Gibanja Svoboda kot popravljanje napake za bolj pošteno ureditev plačevanja prispevkov za socialno varnost za samostojne podjetnike, je predlog že zgodovina. Glasovi nasprotovanj so bili namreč številni.

Po prvotni zamisli Gibanja Svoboda normirani samostojni podjetniki in kmeti z manj kot 30.000 evrov prihodkov na leto ne bi plačevali več prispevkov od 60 odstotkov povprečne plače, ampak od 60 odstotkov minimalne plače. V konkretnih številkah je sedanja osnova za obračun 1437 evrov, po novem pa bi bila 889 evrov.