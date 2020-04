Oranžno morje, ki se iskri, ni onesnaženo

Morska iskrnica (Noctiluca scintillans) je plankton, ki vsako pomlad bolj ali manj obarva naše morje. Foto M.P.

Portorož - Če te dni na morju kdo opazi tak pojav, kot ga je dopoldan na portoroški plaži naš zvesti bralec, naj bo brez skrbi, ne gre za onesnaženje morja. Gre za običajen in vsakoletni pomladanski pojav čezmerno razmnoženega (»cvetenja«) planktona iz debla dinoflagelatov, ki mu pravimo morska iskrnica (Noctiluca scintillans).Ime je plankton, ki je v povprečju velik pol milimetra, dobil zato, ker se ponoči lepo iskri (bioluminiscenca). Iskrenje je še posebej opazno, če morje (ob obali, denimo) valovi, ali udarjamo z veslom (ali z roko, med plavanjem) po njem. Znanstveniki povedo, da se prehranjuje v glavnem z drugim planktonom in da ni strupen.Morska iskrnica je razpršena po celem vodnem stolpcu, vendar jo nemalokrat valovi, tokovi in veter v večji meri zgostijo v kakem zalivčku, ko se morje (kot danes v Portorožu) tako obarva v oranžno. Na prvi pogled res zgleda, kot bi kdo zlil barvo v morje.Takim pojavom v tujini pravijo rdeča plima (red tide). Morje torej vedno ponudi kaj zanimivega, četudi je (zdaj) še hladno za kopanje. Opoldan se je na oceanografski boji Vida pred Piranom na površini ogrelo na 16,5 stopinje Celzija. Za najpogumnejše to sicer ni prehladno, drugi pa bomo seveda počakali še teden ali največ dva.Tistim, ki bi si te praznične dni zelo radi ogledali piranski akvarij, pa povejmo, da bo zaprt še vsaj teden ali deset dni, saj je odprtje občinskih meja, razstavišč in živalskega vrta presenetilo njegove upravljalce, ki očitno niso pomislili, da je tudi akvarij lahko pomemben sestavni del turistične ponudbe.