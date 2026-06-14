Oranžno opozorilo Arsa: popoldne in zvečer neurja na severovzhodu

Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšno krajevno neurje, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Za ta del države so zato od okoli 13. dalje do poznega večera izdali drugo najvišje, oranžno vremensko opozorilo.

Hladna fronta je dosegla srednjo Evropo in bo v drugi polovici dneva začela vplivati tudi na vreme pri nas. Pred njo od jugozahoda k nam še doteka topel in postopno nekoliko bolj vlažen zrak.

Sprva bo danes sicer jasno, sredi dneva pa bo oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil v severovzhodno smer.

V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Od srede dalje napovedi kažejo na več dni sončnega vremena z vse višjimi temperaturami.