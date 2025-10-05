V višjih krajih sneži: obvezna zimska oprema avtomobilov

Slovenijo je v zgodnjih jutranjih urah dosegla izrazita hladna fronta. Po državi dežuje, snežna meja pa se je z najvišjih vrhov ponekod na Gorenjskem znižala že na približno 800 metrov nadmorske višine, so pojasnili na Agenciji RS za okolje (Arso). Ponekod na višje ležečih predelih se sneg oprijema cestišč, zato je obvezna zimska oprema.

Po podatkih Arsa je na Kredarici doslej zapadlo 25 centimetrov svežega snega, na Zelenici 19 centimetrov, na Voglu 17 centimetrov, na Vršiču 14 centimetrov in na Krvavcu 11 centimetrov. Ponekod na Gorenjskem se je meja sneženja doslej znižala na 800 metrov, ne pa še povsod, je za STA pojasnil dežurni meteorolog na Arsu Andrej Velkavrh. Ponekod na višje ležečih predelih se sneg oprijema cestišč, zato je obvezna zimska oprema. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami, navaja Prometno-informacijski center za državne ceste.

Količine dežja po Velkavrhovih besedah trenutno dosegajo do 80 milimetrov. Ni pa pričakovanih neviht ob severnem Jadranu, je povedal. »To bo mogoče zmanjšalo celotno količino padavin in malo vplivalo na mejo sneženja, da bo malo višje, kot je kazalo, da ne bo toliko intenzivnih padavin,« je navedel.

V jutranjih urah so sicer začele naraščati reke v večjem delu države, najbolj v zahodni Sloveniji, so zapisali hidrologi pri Arsu. V porečju spodnje Soče in Idrijce so nekatere reke dosegle veliko vodnatost. V osrednji Sloveniji in na Savinjskem so reke večinoma srednje vodnate, na jugovzhodu in severovzhodu pa malo vodnate.

V prihodnjih urah bodo reke po državi še naraščale. Najbolj se bodo povečali pretoki rek na Primorskem, predvsem v porečju Vipave in v slovenski Istri. Zlasti na teh območjih je verjetno zastajanje in poplavljanje padavinske vode ter razlivanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek. Ostale reke v zahodni in osrednji Sloveniji ter v porečju Savinje in posamezne manjše reke v južni Sloveniji bodo čez dan dosegle velike pretoke.

Do 12. ure je zaradi visokega plimovanja in povišanega valovanja iz severovzhodne smeri možno razlivanje morja na izpostavljenih delih obale. Burja v Vipavski dolini medtem trenutno piha do okoli 110 kilometrov na uro

Jutri bo zmerno, občasno pretežno oblačno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Ponekod v severovzhodni Sloveniji bo pihal severni veter, tam bodo možne manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, v mraziščih Notranjske malo pod 0, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

V torek bo zmerno, občasno pretežno oblačno. V vzhodni polovici Slovenije bodo možne manjše krajevne padavine. Čez dan bo ponekod pihal severni veter. V sredo kaže na deloma sončno vreme, več oblačnosti bo v vzhodni Sloveniji.