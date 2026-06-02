Oranžno opozorilo: znova prihajajo krajevni nalivi in nevihte

Pri Agenciji RS za okolje so izdali oranžno vremensko opozorilo za krajevne nalive od torka pozno zvečer do srede opoldne. Največ možnosti za izrazite padavine je predvsem v zahodni Sloveniji.

V torek popoldne bo delno jasno, občasno bo zmerno oblačno. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale med 22 in 27 stopinj Celzija. Pihal bo južni do jugozahodni veter. Na zahodu države se bodo proti večeru začeli zgrinjati oblaki, zato bo lahko zapadla kakšna ploha.

»Skupno bo največ padavin padlo na zahodu Slovenije, kjer pričakujemo od 30 do 80 milimetrov dežja, krajevno lahko tudi več. Najmanj padavin bo na vzhodu, večinoma od deset do 20 milimetrov,« so zapisali pri Arsu.

Padavine bodo do srede zjutraj od zahoda zajele večino Pri Arsu so izdali rumeno opozorilo za nevihte za celo državo. Vreme bo oblačno in deževno. Slovenije. Ohladilo se bo. Najnižje jutranje temperature bodo od deset do 16, na obali do 18 stopinj Celzija. Ob morju bo ponoči pihal okrepljen jugo.

Vremenska opozorila za sredo. FOTO: Arso/zajem zaslona

V sredo popoldne bo dež postopno ponehal. Najprej se bo začelo jasniti na zahodu, veter pa bo oslabel. Dnevne temperature bodo segale med 16 in 19 stopinj, pri morju se bo živo srebro povzpelo do 23 stopinj Celzija, še napovedujejo pri Arsu.