Orbán spet provociral sosede s starim zemljevidom

Milanović okrcal Orbána in umiril žogo

Pahor bo opozoril kolega, Logar molči

Madžarski premierje v sredo na facebooku objavil fotografijo globusa iz časov Avstro-Ogrske, ob tem pa maturantom zaželel vso srečo pri pisanju zgodovine. Na novo v vrsti podobnih provokacij so se med drugim že odzvali v Sloveniji in na Hrvaškem.Orbán je v preteklosti že razburil z izjavami in objavami o veliki Madžarski , ki je je bilo konec pred sto leti, ko so v Versaillesu podpisali trianonsko pogodbo, s katero je Madžarska izgubila okoli dve tretjini takratnega ozemlja. V sredo je Orbán objavil globus iz časa Avstro-Ogrske, ko se je ogrski del raztezal čez slovensko Prekmurje, dele današnje Avstrije, Hrvaške, Italije, Romunije, Slovaške in Srbije.Na Orbánovo provokacijo se je prvi odzval hrvaški predsednik, ki je prav tako na facebooku v poslanici hrvaškim dijakom pred maturo spomnil, da je Madžarska prijateljska država, ki je »trenutno v čvrstem primežu korničnih kartomanov«, Hrvaška pa je sodobna in evropska država in nacija. Tudi v hrvaških omarah in arhivih so zemljevidi, ki to državo kažejo veliko večjo, kot je danes, a je Milanović pozval mlade sodržavljane, naj tovrstnih zemljevidov ne objavljajo na družbenih omrežjih, ker danes niso več aktualni in uresničljivi, še bolj pomembno pa je, da takšni zemljevidi neskončno jezijo hrvaške sosede. Podobno kot Hrvate jezijo nekateri zgodovinski zemljevidi sosednjih držav. »Učite se iz zgodovine, a glejte v prihodnost,« je svoj nagovor dijakom zaključil Milanović.Predsednik Slovenijeje v odzivu za portal 24ur.com dejal, da razume, da je »ponavljajoča objava zemljevidov« deležna zavračanja in zaskrbljenosti demokratične javnosti in politike, tudi njega kot predsednika republike. Napovedal je, da bo na to opozoril svojega madžarskega kolegaob načrtovanem uradnem obisku julija letos. Iz ministrstva za zunanje zadeve, ki ga vodi, pa so sporočili, da tako kot v preteklosti, javno ne komentirajo objav zgodovinskih zemljevidov v tujini v različnih kontekstih, če te niso povezane z jasno namero ali omembo revizionizma.