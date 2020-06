Organizaciji slovenskih pisateljev nasprotujeta odpravi prepovedi Thompsonovega koncerta

FOTO: Niksa Stipanicev/Cropix

Upravna odbora Društva slovenskih pisateljev in Slovenskega centra PEN sta v skupni izjavi izrazila nasprotovanje odločitvi ministrstva za notranje zadeve, da odpravi odločitev upravne enote Maribor o prepovedi izvedbe koncerta hrvaškega glasbenika Marka Perkovića Thompsona v Mariboru Po opozorilih upravnih odborov obeh organizacij je Thompson znan po uporabi zloveščega ustaškega pozdrava »Za dom spremni!« v eni svojih pesmi, po obrambi in propagiranju izročila medvojne ustaške tvorbe Nezavisne države Hrvatske in ustaštva ter tako posredno tudi nacizma in fašizma in kolaboracije z nacisti in fašisti.Upravna enota Maribor je z že drugo prepovedjo Thompsonovega koncerta po prepričanju Društva slovenskih pisateljev in Slovenskega centra PEN izpričala zahteve EU, ki prepoveduje uporabo totalitarističnih simbolov, kar je v slovenskem primeru »spoštovanje pozitivnega izročila narodno osvobodilnega boja Slovencev in tudi pomembnega dela Hrvatov med drugo svetovno vojno, s katerim smo se uvrstili skupaj z zavezniki v boj zoper nacizem in fašizem, na katerem temelji tudi Evropska unija ...«.V vodstvih obeh organizacij - pod izjavo sta podpisana predsednik Društva slovenskih pisateljevin predsednica Slovenskega centra PEN- so prepričani, da smo vsi v Sloveniji, tudi vlada, dolžni spoštovati to izročilo in nauk zgodovine in ne dovoliti, da kdorkoli skuša razvrednotiti ali celo zanikati slovenski upor proti nacizmu in fašizmu in ne spoštovati žrtev pri tem.Thompsonov koncert v štajerski prestolnici je bil načrtovan 20. maja 2017, a ga je mariborska upravna enota na predlog policije dvakrat prepovedalo, drugič v začetku letošnjega maja. Ministrstvo za notranje zadeve je nato na podlagi pritožbe organizatorjata teden odločitev upravne enote razveljavilo. Upravna enota je postopek za prepoved prireditve ustavila, prijavo pa vrnila policijski postaji Maribor.Na ministrstvu so pojasnili, da je bila odločitev sprejeta ob upoštevanju sodbe upravnega sodišča in veljavne zakonodaje. Ministerje v izjavi za nekatere medije dejal, da je ustaštvo zavržno dejanje in da »nihče ne poveličuje nič v tem smislu«. So pa na ministrstvu presodili, da je bil koncert organiziran z namenom zaslužka, ne pa z namenom izvajanja kaznivega dejanja. Zgolj intuicija ali indici, da bi morda lahko prišlo do kaznivega dejanja, po Hojsovih besedah »niso dovolj tehten razlog, da se tak koncert prepove«.