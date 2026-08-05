Organizacijska novost na urgenci že skrajšuje čakanje

Na Splošni nujni medicinski pomoči (SNMP) Zdravstvenega doma Ljubljana so zaradi velikega števila obiskov in obremenjenosti urgentnih ambulant lansko leto uvedli novost, ki že kaže učinke. Vsakega pacienta, ki pride na SNMP, najprej obravnavajo po t. i. Manchestrskem triažnem sistemu, standardiziranem medicinskem protokolu za razvrščanje pacientov glede na stopnjo nujnosti njihovega zdravstvenega stanja. Ker pa so med pacienti tudi taki, ki pridejo zaradi nenujnih primerov in jim je mogoče pomagati že z ustreznim svetovanjem, so uvedli možnost svetovanja, zgolj ob pregledu posebej usposobljene medicinske sestre in brez zdravniškega pregleda. »Pacienti na urgenco pogosto pridejo prestrašeni in v stiski. S primerno komunikacijo jim lahko pojasnimo zdravstveno stanje, zmanjšamo njihov strah ...