Ortoped Gregor Kavčič in novomeška bolnišnica sta se sodno poravnala

Ortoped Gregor Kavčič in Splošna bolnišnica Novo mesto sta delovnopravni spor zaradi izredne odpovedi njegove pogodbe o zaposlitvi končala s sodno poravnavo, ki je že pravnomočna. Obe strani sta se strinjali, da nadaljevanje postopka ni več v njunem interesu in da je sporazumna rešitev najprimernejši način za zaključek zadeve.

Kavčič je v okviru poravnave umaknil tožbo proti bolnišnici, saj se tja ne namerava vrniti v redno delovno razmerje. Bolnišnica pa se je odpovedala vsem morebitnim zahtevkom do njega, ki bi izhajali iz njegovega dosedanjega dela v tej ustanovi.

Stranki sta se hkrati dogovorili, da njuno prihodnje sodelovanje ni izključeno, če bi ga uredili s pogodbo civilnega prava. Iz sklenjene poravnave za nobeno od njiju ne izhajajo dodatne finančne obveznosti, vsaka pa nosi svoje stroške dosedanjega sodnega postopka.

Dogovor vključuje tudi zavezo obeh strani, da bosta druga do druge v prihodnje ohranjali spoštljiv in korekten odnos. Enako velja za njuno komunikacijo z mediji in javnostjo.

Kavčič je ob sklenitvi poravnave poudaril, da se je za takšno rešitev odločil predvsem zato, ker verjame, da je mogoče tudi po globokih nesoglasjih stopiti korak nazaj, ohraniti dostojanstvo in poiskati pot naprej.

»Svoj čas in energijo, ki sem ju v zadnjem obdobju namenjal temu sporu, želim ponovno v celoti posvetiti temu, kar me je v medicino tudi pripeljalo, pomagati ljudem in pacientom v operacijski dvorani, kjer je moje mesto,« je sporočil.

V novomeški bolnišnici so ga odpustili po očitkih, da je paciente z bolnišničnega čakalnega seznama usmerjal k zasebnemu koncesionarju in jih tam tudi operiral. Bolnišnica je po pregledu čakalnega seznama ugotovila, da je bilo na seznamu, povezanem s Kavčičem, skoraj 1300 pacientov, po prečiščenju pa jih je ostalo okoli 700. Po podatkih bolnišnice naj bi jih bilo približno 270 operiranih v zasebni kliniki Arbor Mea.