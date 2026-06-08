  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Odkrili nove nepravilnosti na novomeški ortopediji

    Novomeška enota ZZZS je ugotovila, da so na bolnišničnem oddelku pomanjkljivo oziroma nepravilno vodili čakalni seznam in neutemeljeno izdali 47 novih napotnic.
    Afera iz novomeške bolnišnice je lani decembra pretresla slovensko javnost. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
    Galerija
    Afera iz novomeške bolnišnice je lani decembra pretresla slovensko javnost. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
    R. I., STA
    8. 6. 2026 | 13:22
    8. 6. 2026 | 13:40
    5:10
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Novomeška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je glede nepravilnosti na oddelku ortopedije v Splošni bolnišnici Novo mesto ugotovila, da je bil čakalni seznam voden pomanjkljivo oz. v določenih delih nepravilno. Ob tem je bilo 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic. Predlog za prekršek bo podan v kratkem.

    image_alt
    Odpustili vodjo novomeške ortopedije, organi bodo stanje še preverjali

    Zdravniki Splošne bolnišnice Novo mesto so v 47 primerih kljub veljavnim napotnicam neutemeljeno izdali nove napotnice za isto vrsto zdravstvene storitve. To je v nasprotju z načelom, po katerem ena napotnica pomeni eno zdravstveno stanje in enega specialista. Posledično so bile iste zavarovane osebe hkrati vpisane v čakalni seznam pri dveh različnih izvajalcih na podlagi dveh izdanih napotnic, veljavnih sočasno, zaradi istega zdravstvenega stanja, kar je nedopustno in v nasprotju z uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, so za STA navedli na ZZZS.

    Vodja umetno daljšal seznam čakalnih vrst

    Novomeška enota ZZZS je na oddelku ortopedije v novomeški bolnišnici izvedla izredni zavarovalniški nadzor, potem ko je izredni strokovni nadzor na oddelku konec lanskega leta pokazal, da je njegov vodja Gregor Kavčič umetno daljšal seznam čakalnih vrst, hkrati pa paciente preusmerjal v zasebni zavod, kjer je operiral. Vodstvo ga je kot vodjo oddelka razrešilo in mu izreklo odpoved pogodbe o zaposlitvi. Kavčič je očitke, da je paciente neupravičeno preusmerjal v zasebni zavod, sicer zavrnil kot neresnične in žaljive.

    Dr. Gregor Kavčič se je konec lanskega leta znašel sredi afere. FOTO: Kaja Grozina
    Dr. Gregor Kavčič se je konec lanskega leta znašel sredi afere. FOTO: Kaja Grozina

    Nadzor novomeške območne enote ZZZS se je nanašal na vodenje čakalnega seznama in spoštovanje vrstnega reda pri endoprotezi kolka in kolena. ZZZS je glede na 35 vprašalnikov, ki so jih naključno izbrane zavarovane osebe s čakalnega seznama pravočasno vrnile, navedlo, da je 19 zavarovanih oseb opravilo pregled pred izvedenim operativnim posegom brez doplačila, 16 pa jih je pred posegom opravilo pregled v samoplačniški ambulanti in plačalo od 60 do 130 evrov. Ob tem je osem zavarovanih oseb tudi kontrolni pregled po posegu opravilo samoplačniško in za to plačalo od 60 do 130 evrov, so navedli za STA.

    Skoraj polovica posegov samoplačniških

    Od 35 posegov so v 16 primerih operativni poseg izvedli v Splošni bolnišnici Novo mesto, pri izvajalcu Arbor Mea pa so jih izvedli 14.

    Pri vodenju elektronskega čakalnega seznama pa so v ZZZS ugotovili, da ni voden za vsako zdravstveno storitev posebej, kot to določa zakon o pacientovih pravicah. Zavarovane osebe s pripombo, da gre za samoplačnika, v nasprotju s pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah niso bile vodene v ločenem čakalnem seznamu. Nekateri podatki pa so bili manjkajoči.

    Poleg tega so ugotovili, da je bila pri 1470 zavarovanih osebah na napotnici spremenjena stopnja nujnosti obravnave, in sicer iz redno v hitro oziroma zelo hitro in nujno. Končni zapisnik so poslali ministrstvu za zdravje in zdravstvenemu inšpektoratu, prav tako so ga posredovali izvajalcem prekrškovnega postopka.

    Težave z napotnicami

    V nadzoru čakalnega seznama in obračunanih storitev za endoproteze kolka in kolena pri izvajalcu zdravstvenih storitev Arbor Mea, kjer je delal nekdanji vodja ortopedskega oddelka v bolnišnici Gregor Kavčič, so medtem ugotovili manjkajoče ali nepravilne podatke o napotnicah, napotovalcih, šifrah storitev, triaži in stopnji nujnosti. Prav tako so opazili nelogičnosti v datumih in posamezne manjkajoče identifikacijske podatke. Odkrili pa so tudi primere neupravičenega preskakovanja čakalne vrste, podvojenih in neustreznih vpisov in pacientov brez zaključka obravnave.

    Pri primerjavi s podatki o obračunanih storitvah pa so zasledili, da vpisi za že obračunane storitve manjkajo, evidentirane storitve so bile brez obračuna, datumi izvedbe pa se niso ujemali, so še zapisali na ZZZS.

    Svet Splošne bolnišnice Novo mesto se je z informacijami o nadaljnjih ugotovitvah pristojnih institucij v zvezi z nepravilnostmi na oddelku ortopedije, ki so povzročile razhod z nekdanjim vodjo oddelka Gregorjem Kavčičem, seznanil na seji 3. junija. Podprl je nadaljnje postopke pristojnih organov, katerih cilj je zagotoviti zakonito, pregledno in strokovno delovanje sistema naročanja pacientov ter zaščito interesov bolnišnice in njenih bolnikov.

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Kavčič v zasebni kliniki delal občutno več od dovoljenj, ZZZS niso obveščali

    V novomeški bolnišnici so mu dovolili, da na kliniki preživi največ uro in pol na teden, dejansko pa je delal vsaj petkrat toliko.
    11. 12. 2025 | 12:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Brecelj o vzrokih za afere v zdravstvu

    Predsednik strateškega sveta upa, da bodo spremembe ZZVZZ potrjene.
    Barbara Eržen 11. 12. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Odpustili vodjo novomeške ortopedije, organi bodo stanje še preverjali

    Izredni nadzor na ortopedskem oddelku SB Novo mesto je pokazal, da je Gregor Kavčič umetno daljšal čakalne vrste, paciente pa preusmerjal. Sam očitke zavrača.
    Barbara Eržen 5. 12. 2025 | 12:18
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javni sektor

    Šircelj: Treba bo razmisliti, kako nadaljevati plačno reformo

    Javni sektor: Vrstijo se opozorila, da bo reforma stala bistveno več od predvidenega. Nova vlada napoveduje vzpostavitev več ločenih plačnih sistemov.
    Barbara Hočevar 7. 6. 2026 | 20:06
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Pismo iz Bruslja

    Janša 4.0 na evropskem odru

    Glede na izkušnje iz prejšnjih mandatov bo premier Janez Janša v evropskih razpravah bolj aktiven od Roberta Goloba, tudi s kontroverznimi nastopi.
    Peter Žerjavič 7. 6. 2026 | 11:55
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Postal dedek

    Han: To je nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi

    Pred kratkim je postal dedek vnukinji Mili, ki živi v Dolu pri Hrastniku. Ker jo pogosto videva, pravi, da si zanjo z veseljem vzame čas.
    7. 6. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prva pomoč

    Življenja visijo na nitki, helikopterjev pa ni

    V Posočju dva primera prepočasne aktivacije. Življenjsko ogroženi otrok moral čakati zdravnika, šele nato je priletel helikopter.
    Tina Horvat 8. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

    Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
    8. 6. 2026 | 13:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

    Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
    8. 6. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Loviti signal ali trenutke?

    Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
    8. 6. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    »Pogosto sem se vprašala, kdaj sem se sploh nazadnje smejala«

    Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

    Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
    8. 6. 2026 | 13:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

    Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
    8. 6. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju Danilo Ferjančič, Porsche Slovenija

    Evropsko avtomobilsko industrijo dušijo regulacije, ne novi tekmeci

    Evropska avtomobilska industrija je sredi kompleksnega prehoda v električno in digitalno prihodnost, zato subvencije še potrebujemo, pravi Danilo Ferjančič.
    Gašper Boncelj, Marjana Kristan Fazarinc 5. 6. 2026 | 06:30
    Preberite več

    Več iz teme

    ZZZSčakalne vrsteNovo mestoortopedija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Trumpove države Amerike

    S tožbo nad pretep v Beli hiši

    Krvavo praznovanje obletnice ZDA ali predsednikovega rojstnega dne?
    8. 6. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Pevec, igralec, spolni predator?

    Francoskega pevca in igralca Patricka Bruela vedno več žensk bremeni spolnega nasilja, odpovedal je večino svoje prihajajoče turneje.
    8. 6. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Ujete tisočinke:

    Zverev in Andrejeva na OP Francije z uspehom kariere (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 8. 6. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

    Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
    8. 6. 2026 | 13:52
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugo
    OP Francije

    Morda najslabši vseh časov, a zdaj je Zverev del zgodovine

    Teniški svet je pozdravil zmago Alexandra Zvereva na turnirjih za grand slam. Postal je prvi Nemec po Borisu Beckerju pred 30 leti z naslovom prvaka.
    Nejc Grilc 8. 6. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Ujete tisočinke:

    Zverev in Andrejeva na OP Francije z uspehom kariere (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 8. 6. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

    Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
    8. 6. 2026 | 13:52
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugo
    OP Francije

    Morda najslabši vseh časov, a zdaj je Zverev del zgodovine

    Teniški svet je pozdravil zmago Alexandra Zvereva na turnirjih za grand slam. Postal je prvi Nemec po Borisu Beckerju pred 30 leti z naslovom prvaka.
    Nejc Grilc 8. 6. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZDRAVSTVO

    »Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

    V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra in čakalnimi vrstami.
    2. 6. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

    Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 11:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:20
    Preberite več
    VideoWall
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

    Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Čas je, da denar začne delati: zakaj vlaganje postaja nova norma

    Darilo za vašega otroka ob koncu šolskega leta! Kako lahko starši z majhnimi zneski otroku do 21. leta ustvarijo 20.000 evrov začetnega kapitala?
    Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Sovoznik

    Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

    Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
    Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Boleče noge ob toplih dneh ne bi smele biti del vašega vsakdana

    Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
    8. 6. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

    Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

    Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

    Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
    3. 6. 2026 | 08:16
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

    Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
    4. 6. 2026 | 08:24
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo