Osebni asistenti zahtevajo boljše financiranje dejavnosti

Takojšnje zadostno financiranje dejavnosti, sklenitev kolektivne pogodbe ter sprejetje standardov in normativov so med glavnimi zahtevami sindikata osebne asistence. Njegovi člani in podporniki so na svoje nezadovoljstvo z razmerami včeraj opozorili s stavko in protestnim shodom pred stavbo ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Prepričani so, da bi se položaj izboljšal, če bi država ustanovila javni zavod in bi postali javni uslužbenci. »To bi bil konec divjega zahoda,« meni Nenad H. Vitorović, predsednik sindikata osebne asistence.