Oskrbnine se zvišujejo, a po mnenju domov premalo

Ljubljana – Zelo verjetno bodo vsi domovi za upokojence z marčno redno uskladitvijo podražili oskrbnino – povprečno za dva odstotka v primerjavi s cenami, ki so veljale leta 2019. Izračun ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) je po prepričanju Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS) nerealen in s tem zvišanjem ne bodo pokrili rasti plač zaposlenih, za varovance pa že zdaj položnice predstavljajo hudo obremenitev.SSZS je včeraj izrazila protest zaradi nerealnih izračunov rasti stroškov dela v domovih za starejše in posebnih socialnih zavodih, ki jih je ministrstvo objavilo v uradnem listu in ...