Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah tudi danes odsotnih veliko učencev

Na obeh ljubljanskih osnovnih šolah, kjer so v četrtek zabeležili visoko število odsotnih učencev zaradi prebavnih težav, je bilo tudi danes od pouka odsotnih veliko učencev. Nihče od obolelih sicer ni potreboval bolnišničnega zdravljenja. Kot so za STA sporočili z Mestne občine Ljubljana, podobnega obsega okužb drugje niso zaznali.

Na OŠ Koseze se je pouka danes udeležilo 200 od 708 učencev, nekaj jih je zbolelo še na novo, je za Slovenske novice povedala Lorieta Pečoler. Dva oddelka naslednji teden odhajata na tabor zato je previdnost še toliko bolj pomembna.

Na OŠ Božidarja Jakca pa 285. Odsotnih je bilo tudi 16 zaposlenih na OŠ Koseze in sedem na OŠ Božidarja Jakca. Šoli sicer nimata podatkov o tem, koliko odsotnih otrok je bolnih in koliko jih je doma ostalo preventivno, so sporočili z oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Mestne občine Ljubljana (Mol).

Rezultati analize pitne vode na OŠ Koseze, ki jo je opravilo javno podjetje Voka Snaga, so sicer pokazali, da v odvzetih vzorcih ni bakterij E. coli in koliformnih bakterij. To pomeni, da ni prišlo do fekalnega onesnaženja vode. Po rezultatih preskušanj je bila voda, ki so jo vzeli tako iz javnega vodovodnega sistema kot neposredno v objektu šole, zdravstveno ustrezna in skladna z določbami uredbe o pitni vodi.

Na OŠ Božidarja Jakca so vzorce vode odvzeli danes, rezultati še niso znani.

Po navedbah Mola nihče od obolelih na obeh šolah za zdaj ni potreboval bolnišničnega zdravljenja, prav tako za zdaj ni podatkov o podobnem pojavu na drugih šolah.

Medtem pouk na šolah poteka normalno, učenci imajo tudi organizirano malico in kosilo. Za malico so dobili pakirano hrano, za kosilo bodo dobili tako imenovane lunch pakete, na voljo bo tudi popoldanska malica.

Na obeh šolah so že v četrtek razkužili vse površine, z razkuževanjem pa so nadaljevali tudi danes. Ob tem posebno pozornost namenjajo redni higieni rok in površin ter prezračevanju prostorov.

Na OŠ Koseze so vsi zaposleni v kuhinji opravili tudi izredni zdravniški pregled, ki je pokazal, da so zdravi. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je od zaposlenih vzel tudi obsežnejše vzorce, rezultate preiskave pa bo predstavil Nacionalni inštitut za javno zdravje, ko jih bo prejel, so še navedli na Molu.