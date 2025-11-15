Dežurnih učencev ni več, do reda in mira z zaklenjeno šolo in videofonom

Dežurstva učencev na vhodu šole, ki so jih poznale vse šole, je ministrstvo za šolstvo ukinilo leta 2016. Nekatere osnovne šole pri tem še vztrajajo, a večina se je zaradi varnosti otrok odločila za druge metode. Nekatere imajo pri vhodu zaposlene delavce prek programa javnih del, druge zaklepajo vse vhode ... Težav je veliko, saj denarja za zaposlitev dodatnih ljudi, ki bi skrbeli zgolj za red in varnost ob vstopu v šolo, ni. Celjski ravnatelji so dali pobudo za sistemizacijo tega delovnega mesta, a, kot kaže, ne bodo uslišani.