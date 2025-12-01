V osnovnih šolah velik porast viroz, bolni otroci naj ostanejo doma

V osnovnih šolah se pojavlja vse več viroz. Na Osnovni šoli Ledina je bilo v petek zaradi bolezni odsotnih več kot 100 učencev od skupno okoli 400. Odstotnih je tudi več zaposlenih, čeprav v šoli izvajajo ukrepe za omejevanje širjenja okužb.

V šoli skrbijo za redno in temeljito čiščenje vseh prostorov ter za ustrezne sanitarno-higienske razmere, skladno s priporočili NIJZ. Zračijo tudi učilnice in skupne prostore, še posebej med odmori, ter dodatno čistijo in razkužujejo kritične točke, kot so kljuke, stikala, mize, tipkovnice, sanitarije in druge površine, ki jih uporablja veliko ljudi.

»Kadar pri učencu ali zaposlenem opazimo sum na nalezljivo bolezen, poskrbimo, da ima čim manj stikov z drugimi do prihoda staršev oziroma do odhoda domov,« so v obvestilu za starše zapisali pri OŠ Ledina.

Starše kljub ukrepom naprošajo, naj otroka v primeru simptomov, kot so vročina, kašelj, driska, bruhanje, izcedek iz nosu in izpuščaji, zadržijo doma. Otroci naj se v šolo vrnejo šele, ko ne kažejo znakov bolezni. Obenem je pomembno, da starši vodstvo šole obvestijo, če je otrok prebolel nalezljivo bolezen, saj to pripomore k spremljanju razmer in omogoča pravočasno ukrepanje.

Za omejevanje širjenja okužb lahko starši veliko storijo že doma, na primer z dobrim prezračevanjem in rednim pranjem šolskih oblačil, pa tudi s pogovorom o osnovnih higienskih navadah. Otroke naj poučijo o pomembnosti rednega umivanja rok, kašljanju in kihanju v robček ali komolec ter skrbi za osebno higieno.

Če bodo v šolah opazili večji pojav enakih simptomov, bodo po potrebi uvedli dodatne ukrepe.

»Zaradi večjega števila odsotnih učiteljev se lahko zgodi, da bomo morali v prihodnjih dneh začasno organizirati združevanje skupin,« so še sporočili z OŠ Ledina.