Osnovne šole vzpostavile sistem pouka na daljavo

V skladu z okrožnico ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo na šoli vzpostavili sistem pouka na daljavo, so zapisali na spletni strani Osnovne šole Most na Soči.



1. Trajanje



Pouk na daljavo bo potekal od 16. 3. do 29. 3. 2020 z možnostjo podaljšanja.



2. Komunikacija



- Komunikacija med učenci in učitelji poteka prek elektronske pošte.

- Za komunikacijo med učenci in učitelji se uporablja elektronska pošta staršev.

- Za pretok informacij med učitelji in starši posameznega oddelka je odgovoren razrednik.

- Predstavnik oddelka z razrednikom izmenja informacije o elektronskih naslovih staršev, da so ti čim bolj točni.



3. Potek dela



- Pouk poteka po urniku.

- Učitelji pripravljajo navodilo za delo ali zaposlitev za učence za posamezno uro za naslednji dan ter jo pošljejo razredniku do 11. ure.

- Če imate delo za učence pripravljeno po sklopih za več ur, lahko pošljete tudi sklope in napišete za koliko ur. Pri tem je dobro, da v elektronski pošti na to opozorite razrednika, da ne bo čakal gradiva za naslednjo uro.

- Razrednik zbere gradivo za naslednji dan in ga pošlje staršem po elektronski pošti do 12.30.

- Če je možnost, lahko zaposlitev poteka prek spletnih učilnic.