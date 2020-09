Osnovnošolci in dijaki v razredih kmalu brez mask

Državna sekretarka dr. Tina Bregant. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravjeje pojasnila, da bo odlok o nošenju mask v osnovnih in srednjih šolah razrahljan. Osnovnošolcem in dijakom po novem ne bo več treba nositi mask med poukom v razredu oziroma »znotraj mehurčka«.Smo v fazi plesa z virusom, naredimo en korak naprej in dva nazaj ali obratno,​ je ob komentarju razrahljanja pravil nošenja mask v šolah povedala državna sekretarka. Še vedno je priporočeno, da otroci sedijo na ustrezni medosebni razdalji, maske pa morajo nositi v stiku z osebami, ki niso iz njihovega razreda. Spremembe bodo razbremenile tudi učitelje prve triade, ki jim zaščitne maske ne bo treba obvezno nositi.Zaščitne maske oziroma druge oblike zaščite še naprej ostajajo obvezne za predavatelje in študente na fakultetah. Predavatelji morajo nositi maske, vizirje oziroma uporabiti drugo obliko zaščite, kot je na primer pleksi steklo.Kljub današnjemu rekordnemu številu novih okužb – včeraj so našteli 203 novookužene osebe – novega zaostrovanja ukrepov po besedah Tine Bergant trenutno ni na vidiku. Kot je povedala, v svetovalni skupini, kjer iščejo ravnotežje med ukrepi in delovanjem (podhranjenega) zdravstva, upajo, da se bo eksponentna rast okužb ustavila z obstoječimi ukrepi.