Osnovnošolci manj pod stresom, kot so pričakovali

Ljubljana – Večina šestošolcev in osmošolcev doživlja zmerne ravni stresa, največ pa ga je povezanega s poukom in delom za šolo, kaže raziskava o obremenjenosti učencev, ki jo je izvedel Zavod RS za šolstvo.



V raziskavi Doživljanje in znaki stresa pri učenkah in učencih v 6. in 8. razredu osnovne šole je sodelovalo 8316 učencev iz 269 šol iz vseh regij v državi – 4293 šestošolcev in 3798 osmošolcev.



Temeljni namen študije je bil – po besedah ene od avtoric dr. Tanje Rupnik Vec – raziskati razširjenost doživljanja stresa oziroma občutka obremenjenosti.



Rezultati na lestvici doživljanja stresa kažejo, da učenci v povprečju dosegajo nižje vrednosti od pričakovane, višjo vrednost od pričakovane pa le na podlestvici Pouk in delo za šolo. Dejavnika, ki znotraj tega predstavljata najmočnejši vir stresa, sta ocenjevanje in veliko število predmetov na dan. Ocenjevanje kot precej ali močno obremenjujoče doživlja 63,8 odstotka učencev, 20 odstotkov obremenjuje srednje. Veliko število predmetov na dan z najvišjima ocenama stresnosti ocenjuje 48,5 odstotka, 38,4 odstotka pa zmerno obremenjuje.



Mlajši otroci doživljajo nižjo stopnjo stresa od starejših, rezultati pa kažejo, da niti pričakovanja staršev niti odnosi v šoli ne predstavljajo pomembnega vira stresa.



Med dečki in deklicami obstaja razlika v vrsti znakov stresa – deklice se pogosteje odzivajo s psihološkimi in fiziološkimi znaki, dečki pa predvsem z nekaterimi negativnimi vedenjskimi znaki stresa.