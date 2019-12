Ošpice v Ljubljani in na Gorenjskem

Novi primeri bolezni

Epidemija na Samoi Na Samoi so zaradi epidemije ošpic, ki je doslej zahtevala 62 smrtnih žrtev, danes začeli dvodnevno množično cepljenje prebivalstva. Kot so sporočile pristojne službe te tihomorske otoške države, je v času cepljenja zaprta večina cest, javnih ustanov, podjetij in trgovin. Za vozila v zasebni lasti pa danes večino dneva velja prepoved vožnje.



Kot je sporočil premier Samoe Tuilaepa Sailele Malielegaoi, so zdravstvene ekipe, ki izvajajo cepljenje, danes dosegle večino odročnih predelov. V petek, drugi dan cepljenja, pa se bodo osredotočili na mesta in njihovo okolico, poročajo tuje tiskovne agencije.



Prebivalcem pristojni svetujejo, naj ne zapuščajo domov ter naj izobesijo rdečo zastavo, če so v njihovem gospodinjstvu člani, ki še niso bili cepljeni. V času cepljenja je zaprta večina cest, javnih ustanov, podjetij in trgovin. Za vozila v zasebni lasti danes večino dneva velja prepoved vožnje, prekinjene so trajektne povezave med otoki.



Lokalnim zdravstvenim delavcem in javnim uslužbencem pri akciji obveznega cepljenja pomaga več kot 70 strokovnjakov iz ameriške zvezne države Havaji.



V državi, ki šteje vsega skupaj 200.000 prebivalcev, je bilo od začetka novembra več kot 4200 obolelih za ošpicami, od srede so našteli 165 novih primerov. Zaradi epidemije, ki je smrtne žrtve zahtevala predvsem med otroki, so sredi novembra razglasili izredne razmere ter zaprli šole, vrtce in univerze. Uvedli so tudi obvezen program cepljenja.



Z izbruhi ošpic sta se v zadnjem času soočila tudi otoka Tonga in Fidži, a najhuje je prav na Samoi, kjer je bila doslej stopnja precepljenosti nizka, le med 28- in 40-odstotna. Svetovna zdravstvena organizacija nizko stopnjo precepljenosti pripisuje močni kampanji proti cepljenju.



Oblast na Samoi med drugim skrbi tudi učinek epidemije na gospodarstvo. V otoški državi je turizem eden izmed glavnih stebrov gospodarstva in številne družine so od njega odvisne. Vodja tamkajšnje turistične organizacije Faamatuainu Lenata‘i je novembra sporočil, da je otočje še vedno odprto za turiste in poslovneže, ki so cepljeni proti ošpicam. STA

Ljubljana – Po poročanju spletnega portala Siol so na območju Zdravstvenega doma Škofja Loka opazili povečano število bolnikov z ošpicami. Paciente zato tam opozarjajo, naj ne vstopajo v zdravstveni dom, če pri sebi opazijo določene bolezenske znake.»Vse osebe z vročino in izpuščajem, prehladnimi znaki ali vnetjem očesnih veznic naj ne vstopajo v stavbo zdravstvenega doma, ampak pokličejo svojega izbranega zdravnika,« z obvestilom na vhodnih vratih opozarjajo v škofjeloškem zdravstvenem domu . Pacientom svetujejo, da naj v teh primerih ne vstopajo v čakalnico nujne medicinske pomoči, ampak naj se pogovorijo po telefonu.Sredi novembra so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) obravnavali vnesen primer ošpic (predvidoma iz Belgije) pri odrasli osebi. Obravnavanih je bilo večje število oseb, ki so bile z bolnikom v stiku v času kužnosti. Z znaki ošpic je zbolelo še pet odraslih oseb (sekundarni primeri), pri treh od petih so bile ošpice že laboratorijsko potrjene, za dva primera preiskava še poteka, prav tako poteka obravnava kontaktov sekundarnih primerov. Pri vseh bolezen poteka brez zapletov.Ena od obolelih oseb je bila cepljena, za preostale o tem ni podatka.Poleg omenjenega izbruha je NIJZ konec novembra zabeležil še en primer laboratorijsko potrjenih ošpic, ki pa ni epidemiološko povezan s primeri iz obravnavanega izbruha. Torej je bilo v novembru in decembru skupno sedem zbolelih z ošpicami, v vseh primerih je šlo za odrasle osebe.Skupno je NIJZ v letošnjem letu evidentiral 25 primerov ošpic pri naših prebivalcih in dva pri tujcih. Med prijavljenimi primeri so trije otroci, dva mlajša od pet let in eden v starosti od pet do 15 let, štirje bolniki so iz starostne skupine 15–24 let, preostali so odrasli, stari med 25 in 54 let. Večinoma je šlo za vnesene primere ter nekaj sekundarnih (7) in terciarnih primerov (2).Med zbolelimi so bili štirje cepljeni z dvema odmerkoma, eden z enim odmerkom, pet je bilo necepljenih, za preostale zbolele pa ni podatkov o cepljenju. Od zbolelih otrok nobeden ni bil cepljen.