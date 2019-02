Ostal brez vozniške: skozi naselje 91 km/h

Celje - Iz celjske policijske uprave so sporočili, da so včeraj na relaciji Medlog - Celje - Laško - Rimske Toplice - Zidani

most – Vrhovo, opravljali večurni nadzor hitrosti po metodologiji VERIGA.



Zaznali so 69 cestno prometnih kršitev, zaradi katerih so v enem primeru podali obdolžilni predlog, v enem primeru tujcu izrekli globo na kraju ter izdali 67 plačilnih nalogov.

Množica celjskih prekrškarjev

Obdolžilni predlog so podali zoper 20-letnega voznika začetnika, ki je v naselju vozil s hitrostjo 91 km/h. Odvzeli so mu tudi vozniško dovoljenje.



Voznik osebnega vozila je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola, z 0,72 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka, povzročil prometno nesrečo. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja Nevarne vožnje v cestnem prometu ga bodo kazensko ovadili.



Še eden od voznikov je storil več cestno prometnih prekrškov in na znake policistov ni ustavil. Ko so ga ujeli, je preizkus z alkotestom pokazal, da je imel 1.14 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka. Ker se ni strinjal z rezultatom, so mu odredili strokovni pregled, ki ga je odklonil in se začel nedostojno vesti do policistov in se upirati postopku zaradi česar so uporabili prisilna sredstva. Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje in ga pridržali do streznitve. Zoper njega bodo podali obdolžilni predlog.

V enem tednu tri smrti

Stanje varnosti cestnega prometa se je letos na območju Policijske uprave Celje izredno poslabšalo, zato bodo poostrene nadzore vsakodnevno izvajali na nabolj kritičnih cestah in odsekih. V dobrem tednu so namreč v prometnih nesrečah umrli

trije ljudje – pešec ter voznik in voznica osebnega vozila.



Policisti bodo zelo pozorni na uporabo mobilnih telefonov med vožnjo. Vse udeležence v prometu tudi pozivajo, naj nikar ne vozijo, če so uživali alkoholne pijač in da naj dosledno spoštujejo cestno prometne predpise in s tem doprinesejo k boljši varnosti na naših cestah.