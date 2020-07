Ostala brez lekarne, zdaj še brez doma

Farmacevtka Marta Poljanšek Zupan je pred tremi leti ostala brez lekarne v blejskem trgovskem centru in posledično brez dejavnosti, ki ji je zagotavljala preživetje.Do tega je privedel dolg do družbe Salus. Petindvajset let je delovala v njegovih prostorih, od novembra 2015 kot zasebnica, potem pa se je zaradi družinskih razmer znašla v hudi finančni stiski in zato zamujala s plačilom najemnine za lokal in opremo, ki je znašala 874 evrov na mesec. Pristala je na cesti. Postala je kreditno nesposobna, zato so ji pred dnevi vzeli še dom. Na Salusu so od najemne pogodbe za lekarno odstopili 16. avgusta 2016, saj »najemnica ...