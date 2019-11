Ostati stranka enega človeka ali skreniti z Erjavčeve poti?

Ljubljana – Vsa tri imena kandidatov za predsednika Desusa bodo ostala v igri, je po končani seji izvršilnega odbora te koalicijske stranke povedala kandidatka za predsednico Desusa, kmetijska ministricaKot je dejala, se ji pred januarskim kongresom stranke ne zdi ključno, da se preštevajo po delegatih, želi si demokratične izbire prihodnjega predsednika stranke in si v prihodnje želi več demokratičnega vodenja. »Če bom zmagala, to gotovo ne bo stranka enega človeka. Predvsem pa si želim, da člani stranke dobijo možnost demokratične izbire, saj bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do resnega osipanja članstva,« je za Delo povedala Pivčeva.V zadnjem obdobju je Desus v krizi, razprtije znotraj stranke so številnim članom odvzele upanje in mnogi so napovedali izstop iz stranke. Če ji ne bi o uspelo zmagati, si želi še naprej ostati na položaju kmetijske ministrice.Kadrovska komisija Desusa je ob obravnavanju kandidaturAleksandre Pivec insicer ugotovila, da oba izpolnjujeta formalne pogoje in ju je uvrstila na listo za predsednico oziroma predsednika stranke. Obenem pa je do obeh kandidatur izrazila vsebinske zadržke.Ti zadržki se glede Pivčeve nanašajo na očitke o nepravilnostih pri njenem delu pri projektu SRIPT in nekaterih drugih projektih, kar je morala Pivčeva pojasnjevati tudi na ponedeljkovi skupni seji parlamentarnih odborov za kmetijstvo in za gospodarstvo.Glede Stražišarja pa ima komisija zadržek, ker se je v Desus včlanil šele v postopku evidentiranja za položaj predsednika stranke in ga znotraj članstva malo poznan. Stražišar je bil na Desusovi listi na lokalnih volitvah leta 2018 izvoljen za občinskega svetnika na Jesenicah.