Oster boj glede zakona o psihoterapiji

Skoraj sočasno z današnjo predstavitvijo poslanskih stališč do zakona o psihoterapiji so psihoterapevti in uporabniki njihovih storitev pozvali poslance, naj omenjeni predpis podprejo, čeprav niti sami v celoti niso zadovoljni z njim. Nasprotno, naj prekinejo obravnavo, so jih pred tem že pozvali psihiatri in klinični psihologi, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem v zdravstvu. Ti menijo, da bi morali vanj predvsem vnesti jasno ločnico med zdravljenjem in svetovanjem.