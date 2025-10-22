  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Oster boj glede zakona o psihoterapiji

    Psihoterapevti pozivajo k sprejemu. Bo glasov dovolj?
    Gibanje Svoboda je edino, ki neomajno vztraja, da je ta predlog treba sprejeti, četudi ni idealen. FOTO: Leon Vidic
    Gibanje Svoboda je edino, ki neomajno vztraja, da je ta predlog treba sprejeti, četudi ni idealen. FOTO: Leon Vidic
    Barbara Eržen
    22. 10. 2025 | 17:40
    22. 10. 2025 | 17:56
    3:35
    V nadaljevanju preberite: 

    Skoraj sočasno z današnjo predstavitvijo poslanskih stališč do zakona o psihoterapiji so psihoterapevti in uporabniki njihovih storitev pozvali poslance, naj omenjeni predpis podprejo, čeprav niti sami v celoti niso zadovoljni z njim. Nasprotno, naj prekinejo obravnavo, so jih pred tem že pozvali psihiatri in klinični psihologi, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem v zdravstvu. Ti menijo, da bi morali vanj predvsem vnesti jasno ločnico med zdravljenjem in svetovanjem.

