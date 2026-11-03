Ostrc: Glavni cilj predloga zakona je, da pacient pride do obravnave čim prej

Glavni cilj predloga zakona o povečanju dostopnosti do zdravstvenega varstva je, da pacient čim prej pride do zdravstvene obravnave, ki jo potrebuje, da ni prepuščen sebi in da zdravstveni sistem »končno začne iskati rešitve za pacienta, ne pa obratno«, je danes povedal minister za zdravje Tadej Ostrc. Predlog je v javni razpravi do 11. novembra.

Ministrstvo za zdravje je predlog v javno razpravo poslalo v četrtek, danes pa ga je Ostrc podrobneje predstavil novinarjem. »S tem predlogom zakona želimo doseči, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) prevzame aktivnejšo vlogo pri zagotavljanju dostopa do zdravstvenih storitev, pacientom bomo bolj pomagali pri iskanju osebnega zdravnika, hkrati bomo tudi bolje izkoristili zdravstvene zmogljivosti, ki jih imamo že na voljo v javni mreži,« je minister povedal v izjavi.

V predlogu je predvideno, da ZZZS zavarovanim brez osebnega zdravnika aktivno zagotovi možnost proste izbire osebnega zdravnika, pediatra ali ginekologa. Če dostopnosti ni mogoče zagotoviti z obstoječimi programi, mora zavod izvesti postopek za pripravo programa za povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev. »S posebnim programom dostopnosti želimo dodatno izboljšati dostop do obravnave, z zmanjšanjem administrativnih bremen pa želimo zdravstvenim delavcem omogočiti, da čim več časa namenijo pacientom in bolnikom,« je dejal Ostrc.

Minister računa, da bo zakon sprejet še letos, učinki pa bi se morali pokazati »v najkrajšem možnem času«. Predlog predvideva tudi učinkovitejše upravljanje programov zdravstvene dejavnosti, in sicer bi omogočil prenos pogodbeno dogovorjenih, a nerealiziranih programov izvajalcem, ki imajo potrebne zmogljivosti v okviru javne mreže. Načrtujejo tudi spremljanje učinkov zakona ter ustanovitev stalne strokovne skupine za administrativno razbremenitev zdravstvenega osebja kot posvetovalnega telesa ministrstva. Predlog tudi podaljšuje spodbude za izbiro specializacije iz družinske in urgentne medicine ter podaljšuje izvajanje dodatnih ambulant družinske medicine.

Ostrc je danes na številna novinarska vprašanja, med drugim o tem, kako bo ZZZS v praksi preverjal proste zmogljivosti pri izvajalcih, ponujal zgodnejše termine in obveščal paciente brez osebnega zdravnika, dejal, da se morajo o podrobnostih še dogovoriti, napovedal pa je, da bo ZZZS za obveščanje pacientov vzpostavil klicni center. Predlog naj ne bi imel finančnih učinkov, saj bi dodatne programe krili iz prihranjenih stroškov bolniških odsotnosti. Na ministrstvu namreč predvidevajo, da bi znižanje absentizma za deset odstotkov prineslo 70 milijonov evrov prihranka. Pri tem naj bi manj administrativnega dela zdravnikov omogočilo več obravnav.