Prostorska stiska onkologije: Na ponedeljkovem sestanku minister Ostrc od vodstva OI Ljubljana pričakuje konkretne predloge organizacijskih sprememb.
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Ob napovedi Svobode, da bodo zoper njega vložili interpelacijo, če po odpovedi projekta širitve OI Ljubljana ne bo odstopil – predsednik stranke Robert Golob ministru očita nestrokovno neodgovorno in nečloveško ravnanje ter da se igra z življenji bolnikov – je minister Ostrc dejal, da je to legitimna pravica demkratične opozicije, sam pa ima čisto vest. FOTO: Voranc Vogel
»Zagotavljam vam, da se 4. 1. 2027 začnejo postopki za gradnjo novega Onkološkega inštituta v Ljubljani,« je v izjavi, v kateri se je odzval na burni odziv javnosti, bolnikov in zaposlenih ob informaciji, da je nadgradnja obstoječega Onkološkega inštituta, vredna 43 milijonov evrov, ustavljena, napovedal minister za zdravje Tadej Ostrc.
Takrat naj bi začela delati delovna skupina. Ni pa povedal, na kateri lokaciji se bo začela novogradnja in kdo so člani delovne skupine. Gradnja pa bi se lahko začela leta 2028.
»Z januarjem 2027 začenjamo postopke za pripravo dolgoročne investicijske rešitve za Onkološki inštitut Ljubljana. Poleg nacionalnih sredstev bomo iskali možnosti financiranja iz evropskih sredstev, tudi v okviru novega kohezijskega obdobja od leta 2028 naprej,« je dejal Ostrc. ...
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