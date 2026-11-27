»Zagotavljam vam, da se 4. 1. 2027 začnejo postopki za gradnjo novega Onkološkega inštituta v Ljubljani,« je v izjavi, v kateri se je odzval na burni odziv javnosti, bolnikov in zaposlenih ob informaciji, da je nadgradnja obstoječega Onkološkega inštituta, vredna 43 milijonov evrov, ustavljena, napovedal minister za zdravje Tadej Ostrc. Takrat naj bi začela delati delovna skupina. Ni pa povedal, na kateri lokaciji se bo začela novogradnja in kdo so člani delovne skupine. Gradnja pa bi se lahko začela leta 2028. »Z januarjem 2027 začenjamo postopke za pripravo dolgoročne investicijske rešitve za Onkološki inštitut Ljubljana. Poleg nacionalnih sredstev bomo iskali možnosti financiranja iz evropskih sredstev, tudi v okviru novega kohezijskega obdobja od leta 2028 naprej,« je dejal Ostrc. ...