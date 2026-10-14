Minister Ostrc v Odmeve prinesel osnutek, enak tistemu, ki je sprožil val kritik

Strokovno, civilno in politično javnost je prejšnji teden razburil osnutek predloga zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu, ki ga pripravlja ministrstvo za zdravje.

Tako strokovnjake kot laike je zbodlo v oči, da osnutek ne vključuje nekaterih že veljavnih ukrepov na področju omejevanja alkohola in tobaka, kot sta prepoved prodaje alkohola med 21. in 7. uro na bencinskih servisih in v trgovinah ter prepoved prodaje žganih pijač pred 10. uro v gostinstvu. Dovolili pa bi prodajo in strežbo alkoholnih pijač na prireditvah v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ko tam ni pouka.

Minister za zdravje Tadej Ostrc je nato na novinarski konferenci zatrdil, da prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih in drugi veljavni zaščitni ukrepi na področju tobačnih in nikotinskih izdelkov ostajajo, a dodal, da morajo po drugi strani ukrepe na področju alkohola preveriti, medtem ko se na področju tobaka zavzema za bolj restriktivno zakonodajo.

Poudaril je, da je v javnosti zakrožila delovna verzija gradiva, ki ga ni videl, ni zakonodajni predlog, še manj je stališče ministra ali uradna odločitev ministrstva. »Takšno stališče nastane šele po ustrezni strokovni obravnavi, usklajevanju in potrditvi na pristojni ravni,« je pojasnil.

Odmevni Odmevi

Minister Ostrc je v petkovih Odmevih zatrdil, da osnutka zakona, ki da rahlja omejitve glede tobaka in alkohola, nima, v studio TV Slovenija pa je prinesel prav dokument, ki je zaradi ukinjanja ukrepov sprožil kritike strokovne javnosti, poroča portal rtvslo.si.

»Tukaj imam in bom tudi pustil to gradivo, ki je bilo na ministrstvu pripravljeno, in mislim, da je pravilno, da si javnost to tudi prebere in da sama sodi o tem,« je izjavil v Odmevih in izrazil kritiko do medijev, ki da več dni poročajo o domnevnem odpravljanju prepovedi, pri čemer da niso niti poskusili preveriti, ali poročajo o isti različici.

»Besedila, ki je prišlo v javnost, jaz nimam in ga ne morem soditi, kaj v njem piše. [...] Očitno imate neko verzijo, katere avtor ni ministrstvo za zdravje,« je dejal minister. A gradivo, ki ga je prinesel v studio, je enako kot tisto, o katerem so poročali slovenski mediji, dodajajo na rtvslo.si.

»Tega, o čemer ste poročali mediji, jaz nisem predlagal, to ni moja politika. Moja politika je več preventive, boljša zaščita otrok in mladostnikov, zmanjševanje škodljivih posledic alkohola in tudi zmanjševanje tobačnih in nikotinskih izdelkov. V dokumentu, ki ga imam s sabo, je to med cilji izrecno navedeno. Zato preberimo ta dokument. S strani medijev nisem dobil niti ene prošnje, da bi jim dokument posredovali. Zato mislim, da dva dni pred referendumom zganjati politično demagogijo, uzurpirati javnost in mi očitati, da sem predlagal nekaj, česar nisem, ni pravično. Javnosti je to treba jasno in izrecno povedati,« je Ostrc še očitajoče povedal v Odmevih.

Mimogrede, Demokracija in Nova24TV sta poročanje TV Slovenija označili za lažno novico.