Osumljencem ugrabitve Belokranjca preiskovalni sodnik odredil pripor

Vsem trem osumljencem sredine ugrabitve 79-letnega Belokranjca je preiskovalni sodnik danes po zaslišanju odredil pripor, so za STA potrdili na novomeški policijski upravi. Gre za 25-letnega državljana Maroka in 18-letna Alžirca, ki so jih po dogodku prijeli italijanski varnostni organi in jih vrnili v Slovenijo.V Beli krajini so v sredo ugrabili 79-letnega domačina in ga zvezanega odpeljali proti italijanski meji, ga tam izpustili, ugrabitelji pa naj bi pot nadaljevali v Italijo. Tri osumljence so danes popoldne s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki jim je po poročanju medijev pripor odredil zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti.Tožilecje za medije dejal, da osumljenim očitajo tri kazniva dejanja, in sicer ugrabitev, rop in odvzem motornega vozila.Dogodek je razburil domačine, zaradi očitkov, da država premalo varuje mejo s Hrvaško pred nezakonitimi prehodi, pa je v soboto v Črnomlju napovedan protest. Zadeva je razgrela tudi predvolilno kampanjo pred volitvami v Evropski parlament. Policija, pristojni ministerin predsednik vladezagotavljajo, da Slovenija ostaja varna država in da se policija na nezakonite prehode meje primerno odziva.