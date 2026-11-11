  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    OTP v Sloveniji s 40 odstotkov nižjim čistim dobičkom

    Rast prihodkov iz opravnin je bila podprta z večjo aktivnostjo strank pri naložbenih in zavarovalnih produktih, pojasnjujejo v banki.
    OTP Skupina Slovenija je do letošnjega septembra zabeležila 132,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 39,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    OTP Skupina Slovenija je do letošnjega septembra zabeležila 132,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 39,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. FOTO: Blaž Samec
    STA, R. I.
    11. 11. 2026 | 16:27
    3:10
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    OTP Skupina Slovenija je v prvih devetih mesecih letos zabeležila 132,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 39,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Razlog so predvsem dodatne rezervacije. Čisti obrestni prihodki in čiste opravnine so se medletno povečali za 6,2 odstotka na 464,9 milijona evrov.

    image_alt
    Banke ob četrtletju s precej nižjim dobičkom

    Razlog za znižanje čistega izida so predvsem dodatne rezervacije, povezane s pravnimi zadevami iz preteklih obdobij, so v današnjem sporočilu zapisali v bančni skupini. Dobiček iz poslovanja pred oslabitvami in rezervacijami je znašal 273,2 milijona evrov, kar je 3,5 odstotka več kot leto prej.

    Čisti obrestni prihodki so se povečali za 5,3 odstotka na 357 milijonov evrov, čiste opravnine pa za 9,7 odstotka na 107,9 milijona evrov. Rast prihodkov iz opravnin je bila podprta z večjo aktivnostjo strank pri naložbenih in zavarovalnih produktih, pojasnjujejo v banki.

    image_alt
    Banka vam posodi 10.000 evrov. Koliko obresti ji morate plačati?

    »Rezultati prvih devetih mesecev potrjujejo moč in odpornost našega poslovanja. Še naprej smo rasli v ključnih segmentih strank, povečali prihodke iz rednega poslovanja ter ohranili visoko raven kapitala in likvidnosti,« je v sporočilu zapisal predsednik uprave OTP banke Andras Hamori.

    »Čeprav so dodatne rezervacije, povezane s pravnimi zadevami iz preteklih obdobij, vplivale na naš poročani dobiček, ne spreminjajo temeljev našega poslovanja. Ostajamo osredotočeni na podporo strankam, odgovorno rast in krepitev našega položaja na slovenskem trgu,« je dodal Hamori.

    image_alt
    Kaj počne vaš denar, medtem ko čaka?

    Dodatne rezervacije predstavljajo računovodsko oceno potencialnih obveznosti na podlagi trenutno razpoložljivih informacij in ocen ter ne odražajo poslabšanja temeljnega poslovanja banke, poudarjajo v banki. Kapital in likvidnost sta ostala precej nad regulatornimi zahtevami.

    Količnik skupnega kapitala je znašal 19,59 odstotka, količnik temeljnega kapitala Tier 1 19,04 odstotka, količnik likvidnostnega kritja (LCR) pa 320 odstotkov. Bilančna vsota je dosegla 15,8 milijarde evrov. Bruto krediti strankam pa so se glede na konec leta 2025 povečali za devet odstotkov na 8,4 milijarde evrov.

    Bruto krediti prebivalstvu so se povečali za šest odstotkov, krediti domačim velikim in srednje velikim podjetjem za osem odstotkov in obseg lizinga za 12 odstotkov. Vloge strank so se povečale za odstotke na 12,7 milijarde evrov.

    Magazin  |  Zanimivosti
    Ladijski promet

    V Singapurju zasegli ladjo za križarjenje, potniki obtičali v Kambodži

    Okoli 200 potnikov se je moralo že prejšnji mesec izkrcati v Sihanoukvillu. Ladja Odyssey je v Singapur odplula brez njih, ladjar jim išče namestitev.
    Staš Ivanc 10. 11. 2026 | 11:05
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    POSLOVANJE NLB

    Presenečenje NLB: kaj to pomeni za delnico in kaj za dividendo

    Z analitiki o izzivih, ki so pred NLB v zadnjem četrtletju, in o dogodkih, ki bi lahko vplivala na gibanje delnice.
    Aleksandar Lukić 10. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Je Dončić nergač? Morda, a 40 točk razlike nihče ne more spregledati

    Zvezdnik Los Angelesa dokazuje svojo raznovrstnost v napadu, niz zmag traja že šest tekem. Po odgovore o kakovosti moštva konec meseca v Teksas.
    Nejc Grilc 11. 11. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    S trga bo umaknjenih 188.000 ton oljčnega olja

    Od novembra 2026 bodo oljarne morale v skladišča umakniti 12 odstotkov svoje mesečne proizvodnje.
    8. 11. 2026 | 06:04
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

    Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
    Promo Delo 3. 11. 2026 | 12:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je kibernetska varnost pomembna za varno oskrbo pacientov?

    Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
    Promo Delo 5. 11. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

    Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

    Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
    Promo Delo 11. 11. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Duol: Očeta na vrhu zamenjal sin, podjetje v preboj z napihljivimi hangarji

    V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2024 je Delova zvezda postal Duol.
    Nejc Gole 11. 11. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Jure Knez: V pandemiji se je pokazal pravi obraz Dewesofta

    V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Prvi je Dewesoft.
    Nejc Gole 10. 11. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

    Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
    10. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Bo JEK2 doletela podobna usoda kot Mokrice?

    Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
    9. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več

    Več iz teme

    poslovanjePoslovni rezultatiOTPBankedobičekbančništvofinančni rezultatiAndrás HámoriSlovenijačisti dobičekrezervacijekrediti

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    OTP Skupina Slovenija

    OTP v Sloveniji s 40 odstotkov nižjim čistim dobičkom

    Rast prihodkov iz opravnin je bila podprta z večjo aktivnostjo strank pri naložbenih in zavarovalnih produktih, pojasnjujejo v banki.
    11. 11. 2026 | 16:27
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Resničnostni šov

    Wayne Rooney bo šel po poti soproge in se soočil s kačami, pajki ...

    Sloviti angleški nogometaš si bo upokojenske dneve krajšal v resničnostnem šovu, v katerem je pred dvema letoma že nastopila nujegova zakonska družica.
    11. 11. 2026 | 16:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Antalya

    Nataša Pirc Musar pozvala proti zatiskanju oči pred interesi naftnih družb

    Predsednica je v govoru v okviru vrha voditeljev na podnebni konferenci v turškem obmorskem mestu Antalya pozvala k delovanju.
    11. 11. 2026 | 16:03
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Nov odpoklic v Lidlu

    V okviru uradnega nadzora so v odvzetem vzorcu mesa ugotovili prisotnost salmonele.
    11. 11. 2026 | 15:25
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Deloindom

    ZPS opozarja: Zaradi teh napak je lahko račun za elektriko višji

    V višji sezoni omrežnine lahko stroške povečajo predvsem visoke konice porabe in nepremišljeno znižanje dogovorjene moči.
    11. 11. 2026 | 15:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Antalya

    Nataša Pirc Musar pozvala proti zatiskanju oči pred interesi naftnih družb

    Predsednica je v govoru v okviru vrha voditeljev na podnebni konferenci v turškem obmorskem mestu Antalya pozvala k delovanju.
    11. 11. 2026 | 16:03
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Nov odpoklic v Lidlu

    V okviru uradnega nadzora so v odvzetem vzorcu mesa ugotovili prisotnost salmonele.
    11. 11. 2026 | 15:25
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Deloindom

    ZPS opozarja: Zaradi teh napak je lahko račun za elektriko višji

    V višji sezoni omrežnine lahko stroške povečajo predvsem visoke konice porabe in nepremišljeno znižanje dogovorjene moči.
    11. 11. 2026 | 15:01
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Kaj pomeni, če vas pokličejo ob treh zjutraj? (video)

    NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
    5. 11. 2026 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vodno mesto Atlantis z novo podobo Sveta doživetij nadaljuje razvoj

    Prenovljena recepcija in garderobe prinašajo sodobnejšo ureditev ter prijetnejšo uporabniško izkušnjo.
    Promo Delo 28. 10. 2026 | 08:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

    Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Izbrali so najugodnejšo rešitev. Preverite, katero

    Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

    Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce.
    10. 11. 2026 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Največja naložba v hrvaškem turizmu

    Pical Resort in njegov kongresni center kot največja posamezna naložba v hrvaškem turizmu pomenita ključni korak h krepitvi položaja na hrvaškem.
    Promo Delo 4. 11. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Plinovodi za razvoj, povezovanje in odpornost
    Vredno branja

    Slovenija odpira nove poti do zanesljive oskrbe s plinom

    Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
    Promo Delo 6. 11. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

    Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
    Promo Delo 4. 11. 2026 | 13:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Pošta Slovenije spreminja način dostave

    Nakupne navade se spreminjajo, e-trgovina raste, digitalizacija in avtomatizacija pa preoblikujetalogistične procese ter pričakovanja uporabnikov.
    Promo Delo 11. 11. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

    Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
    9. 11. 2026 | 14:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    BREZ ČAKANJA

    V več kot 600 trgovinah uvajajo pomembno novost

    Med inovacijami so paketomati za prevzem spletnih naročil, ki kupcem zagotavljajo prilagodljivost in možnost, da naročeno prevzamejo takrat, ko jim ustreza.
    Promo Delo 11. 11. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

    Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo