OTP v Sloveniji s 40 odstotkov nižjim čistim dobičkom

OTP Skupina Slovenija je v prvih devetih mesecih letos zabeležila 132,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 39,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Razlog so predvsem dodatne rezervacije. Čisti obrestni prihodki in čiste opravnine so se medletno povečali za 6,2 odstotka na 464,9 milijona evrov.

Razlog za znižanje čistega izida so predvsem dodatne rezervacije, povezane s pravnimi zadevami iz preteklih obdobij, so v današnjem sporočilu zapisali v bančni skupini. Dobiček iz poslovanja pred oslabitvami in rezervacijami je znašal 273,2 milijona evrov, kar je 3,5 odstotka več kot leto prej.

Čisti obrestni prihodki so se povečali za 5,3 odstotka na 357 milijonov evrov, čiste opravnine pa za 9,7 odstotka na 107,9 milijona evrov. Rast prihodkov iz opravnin je bila podprta z večjo aktivnostjo strank pri naložbenih in zavarovalnih produktih, pojasnjujejo v banki.

»Rezultati prvih devetih mesecev potrjujejo moč in odpornost našega poslovanja. Še naprej smo rasli v ključnih segmentih strank, povečali prihodke iz rednega poslovanja ter ohranili visoko raven kapitala in likvidnosti,« je v sporočilu zapisal predsednik uprave OTP banke Andras Hamori.

»Čeprav so dodatne rezervacije, povezane s pravnimi zadevami iz preteklih obdobij, vplivale na naš poročani dobiček, ne spreminjajo temeljev našega poslovanja. Ostajamo osredotočeni na podporo strankam, odgovorno rast in krepitev našega položaja na slovenskem trgu,« je dodal Hamori.

Dodatne rezervacije predstavljajo računovodsko oceno potencialnih obveznosti na podlagi trenutno razpoložljivih informacij in ocen ter ne odražajo poslabšanja temeljnega poslovanja banke, poudarjajo v banki. Kapital in likvidnost sta ostala precej nad regulatornimi zahtevami.

Količnik skupnega kapitala je znašal 19,59 odstotka, količnik temeljnega kapitala Tier 1 19,04 odstotka, količnik likvidnostnega kritja (LCR) pa 320 odstotkov. Bilančna vsota je dosegla 15,8 milijarde evrov. Bruto krediti strankam pa so se glede na konec leta 2025 povečali za devet odstotkov na 8,4 milijarde evrov.

Bruto krediti prebivalstvu so se povečali za šest odstotkov, krediti domačim velikim in srednje velikim podjetjem za osem odstotkov in obseg lizinga za 12 odstotkov. Vloge strank so se povečale za odstotke na 12,7 milijarde evrov.