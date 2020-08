Otroci bodo spet zasedli šolske poti

Anja, Marko in Zdravko so lani na prvi šolski dan poudarjali, da morajo biti vozniki na otroke v prometu pozorni vse leto. FOTO: AMZS



Na mlajše pozorni le nekaj dni

Maribor – En voznik brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola, drugi pa namesto dovoljenih 50 kar 114 kilometrov na uro: to sta najbolj izstopajoča prekrška voznikov osebnih avtomobilov v bližinah šol na območju PU Maribor v zadnjih dneh. Pred vrati je začetek novega šolskega leta , zato bodo policisti, kot vsako leto, znova bolj pozorni na prometne prekrške na šolskih poteh. Seveda pa je treba na šolarje in druge udeležence v prometu paziti vse leto.»Prvi šolski dan bo kmalu in otroci smo nazaj. Zato počasi, ne na gas in – pazi na nas!« Tako so najmlajši in najranljivejši udeleženci v cestnem prometu včeraj pozvali vse voznike, naj bodo v prihodnjih dneh še posebno previdni. Po daljšem obdobju se otroci namreč znova pogosteje vključujejo v promet.Kot so pojasnili na PU Maribor, je bilo lani v prometnih nesrečah na območju te policijske uprave udeleženih 91 otrok, starih do 14 let (predlanskim 97), od tega 15 pešcev (dva sta se hudo poškodovala), 18 kolesarjev (eden je umrl, eden je bil huje poškodovan), dva voznika mopeda in 56 potnikov v osebnem avtomobilu. »Zagotavljanje varnosti otrok je v prvih septembrskih dneh ena najpomembnejših nalog policije, a policisti aktivnosti začenjamo že prej,« je včeraj povedals PU Maribor, ki se mu je na regionalni cesti skozi Hoče, v bližini tamkajšnje osnovne šole, pridružil generalni sekretar AMZSKot zagotavljajo policisti, za večjo varnost otrok na šolskih poteh torej skrbijo vse leto, vsako leto tudi opravijo pregled cestnoprometne signalizacije v bližini šol in vrtcev, skupaj z vodstvi šol in predstavniki lokalnih skupnosti pregledajo načrte varnih šolskih poti, preverjajo tehnično brezhibnost šolskih avtobusov, prav tako otroke in starše poučujejo o nevarnostih na šolskih poteh. V teh dneh lahko pričakujete poostren nadzor hitrosti, policisti pa bodo pozorni tudi na opremljenost otrok z rumeno rutico in odsevnimi telesi ter druge prometne predpise na tem področju.Kostanjšek je opozoril, da je večina udeležencev v prometu v prvih dneh novega šolskega leta na najmlajše res bolj pozorna, po nekaj dneh ali tednih pa marsikdo pozabi, da otroci promet doživljajo drugače. »Letos se veliko otrok v vrtec in šolske klopi vrača po daljšem premoru, kot je bilo to običajno. Zlasti v prvih tednih bodo najverjetneje še počitniško razigrani in zato manj pozorni na dogajanje v prometu. Poleg tega narašča tveganje za prometno nesrečo zaradi uporabe mobilnega telefona. Odrasli moramo biti otrokom vzgled, hkrati pa jih podučiti, zakaj je takšno ravnanje nevarno,« je poudaril.Ker so otroci manjši, so v prometu slabše vidni, njihovo ravnanje je nepredvidljivo, sami pa prav tako težko predvidijo nevarne situacije. Vozila kasneje opazijo in ne zmorejo dobro presoditi njihove oddaljenosti ter hitrosti, težje določijo smer, iz katere prihaja zvok vozila. Starši in skrbniki so torej tisti, ki morajo poskrbeti, da so otroci v prometu dobro vidni. Prvošolci in drugošolci morajo zato nositi rumeno rutico. Da bi bili še bolj vidni in tako bolj varni, je priporočljiva tudi uporaba svetlejših oblačil in odsevnikov, ki so obvezni ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti. Na kolesu je za otroke obvezna uporaba zaščitne čelade, poleg tega je ta priporočljiva pri uporabi skiroja, rolke in drugih tovrstnih prevoznih sredstev. Pri prevozu otrok starši ne smejo pozabiti na pravilno in dosledno pripenjanje otrok v ustrezne zadrževalne sisteme, torej otroške varnostne sedeže, v motornih vozilih ali na kolesu.Ob vsem tem pa morajo starši vedeti, da otroci ves čas spremljajo, kaj ti počnejo in kako, ter jih od malega posnemajo. Zato med vožnjo seveda ne uporabljate mobilnega telefona ali slušalk za poslušanje glasbe, vozite previdno, strpno in spoštljivo do drugih prometnih udeležencev. Z lastnim odgovornim ravnanjem in spoštovanjem cestnoprometnih pravil bodite otrokom za vzgled, še opozarjajo na policiji.