Otroci brez pediatrov, pri pediatrih pa 57.700 odraslih pacientov

V nadaljevanju preberite:

Pediatrov in šolskih zdravnikov je premalo predvsem zato, ker je pri njih opredeljenih tudi veliko odraslih pacientov, so nam sporočili iz sekcije za primarno pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu. Kot smo poročali včeraj, pri nas skoraj 20 tisoč otrok do 18. leta nima svojega pediatra. Pri pediatrih in šolskih zdravnikih pa je, kot kažejo podatki ZZZS, vpisanih več kot 57.700 starejših od 19 let. Zakaj se to dogaja?