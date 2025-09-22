Otroci s Petrička po 80 letih dobili spominsko tablo

V nadaljevanju preberite:

Petriček je območje v celjskih Liscah, poimenovano po nekdanjih lastnikih, ki so imeli na tem idiličnem kraju gostišče. Dolgo je bilo to priljubljeno zbirališče Celjanov, le redki pa so vedeli, kaj se je tu dogajalo takoj po drugi svetovni vojni. Sirote, katerih starše so zaprli na Teharjah, nato pa večino odpeljali v Hudo jamo ali druga morišča, so tu preživljale kalvarijo. Njihovo uničeno otroštvo je bilo (pre)dolgo zamolčano. Danes so blizu njihovega kraja trpljenja odkrili spominsko tablo.

»Ne morem reči, da sem tega obeležja vesel. Bolje bi bilo, da te table sploh ne bi bilo treba. Kljub temu izražam zadovoljstvo in hvaležnost vsem, ki so si prizadevali, da bi po skoraj 35 letih svobodne in samostojne Slovenije to obeležje postavili. Da bo vsak, ki bo šel mimo, lahko videl, da se je takrat, ko je okupator zapustil našo deželo in se je Evropa veselila svobode ter neke jasne bodočnosti, pri nas ta tragedija nadaljevala,« je dejal Franci Kindlhofer. Ko so ga s šestletnim bratom in devetletno sestro pripeljali na Petriček, je bil star dve leti in pol.

Direktor Muzeja novejše zgodovine Celje Tonček Kregar je poudaril, da gre pri otrocih s Petrička za poglavje slovenske zgodovine, pred katerim smo si predolgo zatiskali oči: »Če bi že pred desetletji te stvari uredili, bi bilo verjetno pri nas danes marsikaj veliko lažje in lepše. Zgodovinski dolg je treba plačati. Osemdeseta obletnica konca druge svetovne vojne se nam je zdela odlična priložnost, da z distanco povemo, kaj se je dogajalo, da se ne izmikamo resnici, da poudarimo stvari, na katere smo upravičeno ponosni, in stvari, ki nas kot narod še vedno zaznamujejo v negativnem. Predvsem pa, da se poklonimo in oddolžimo zlasti najbolj ranljivi skupini prebivalstva, to so gotovo otroci. Ne glede na to, na kateri strani so bili njihovi starši.«