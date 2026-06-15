Gregor Starc: Generacija Z je generacija zapečkarjev

Preliminarni rezultati meritev letošnjega športnovzgojnega kartona (ŠVK) kažejo, da si otroci in mladostniki po epidemiji telesno in gibalno še zdaleč niso opomogli. Njihovi rezultati so slabši kot pred epidemijo, razmerje med telesno šibkejšimi in zmogljivejšimi se ni izboljšalo, več je tudi otrok z debelostjo, predvsem pri fantih.

V raziskovalni skupini SLOfit ljubljanske fakultete za šport že več let opozarjajo, da otrok, ki se manj giba, ne izgublja le moči, koordinacije in vzdržljivosti, ampak tudi »pozornost, vztrajnost, sposobnost samouravnavanja, delovni spomin in pripravljenost na miselni napor«. Vodja nacionalnega sistema ŠVK in član SLOfit prof. dr. Gregor Starc tako poudarja, da rezultati slabše bralne pismenosti ne pomenijo nujno neznanja: »Mogoče je del težave tudi v tem, da otroci enako dolgih in zahtevnih nalog kot predkoronske generacije preprosto niso več sposobni rešiti v istem času, z enako vztrajnostjo in enako stopnjo osredotočenosti.« Dodal je, da bi otrokom dodatna ura športa in umetnosti dala več, kot si upamo priznati: »Ne zato ker drugi predmeti niso pomembni, ampak ker otrok za učenje najprej potrebuje telo, ki zmore, živčni sistem, ki zdrži, in notranjo stabilnost, ki mu omogoča, da misli.«