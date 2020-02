Otroci na svetovnem spletu izpostavljeni številnim tveganjem

Splet ni brez nevarnosti in tveganj

Youtube je med otroki izjemno priljubljen, kljub temu da je s ciljno usmerjenim oglaševanjem otrokom kršil evropsko zakonodajo. FOTO: Lionel Bonaventure/AFP

Čezmerni uporabniki spleta so tudi starši

V Evropi otroci svetovni splet večinoma uporabljajo »dnevno« oziroma »skoraj ves čas«, ugotavljajo izsledki raziskovalnega projekta EU Kids Online, objavljeni ob današnjem dnevu varne rabe interneta. Raziskava uporabe spleta pri otrocih med devetim in šestnajstim letom starosti je bila izvedena v devetnajstih evropskih državah, med katerimi ni Slovenije, saj, kot pojasnjujejo na katedri za družboslovno informatiko in metodologijo ljubljanske fakultete za družbene vede, financiranje za to ni bilo zagotovljeno.Raziskava, izvedena med letoma 2017 in 2019, ugotavlja, da glede na raziskavo iz leta 2010 otroci večine evropskih držav danes na spletu preživijo dvakrat več časa, kot so ga njihovi vrstniki pred desetletjem, vendar pa pri spletnih navadah otrok obstajajo znatne razlike med posamičnimi državami. Otroci v Španiji na spletu preživijo od eno do tri ure na dan, medtem ko njihovi vrstniki na Norveškem internet uporabljajo kar dve do tri ure in pol na dan.A ure, preživete na spletu, lahko otroke izpostavljajo tudi nevarnostim, opozarja raziskava. Največ otrok, med štirimi odstotki v Nemčiji in oseminštiridesetimi odstotki na Poljskem, je bilo na spletu izpostavljenih sovražnim sporočilom. V nasprotju s starši pa otrokom izmenjevanje sporočil s spolno vsebino oziroma sexting, izpostavljenost pornografskim podobam in srečevanje neznancev, ki so jih spoznali prek spleta, tudi v živo, ne predstavlja nujno tveganja, temveč pogosto vznemirljivo priložnost.Otroci za dostop do spleta uporabljajo zlasti pametne telefone, zaradi česar je spletna stran, namenjena ozaveščanju o njegovi varni rabi Safe.si, začela kampanjo opozarjanja staršev na pretirano uporabo mobilnih telefonov, sporoča STA.Kot problematično izpostavljajo, da pretirani uporabniki pametnih telefonov in spletnih vsebin niso le otroci, temveč tudi njihovi starši, ki so jim pogosto slab zgled. V kampanji, poimenovani Imata starša raje svoj telefon kot mene? bodo pediatrom in vrtcem razdelili informativne plakate, prevedli pa so tudi priročnik z desetimi praktičnimi nasveti za starše, kako na varen način otroku predstaviti svetovni splet.Dan varne rabe interneta organizira evropska mreža centrov za varnejši internet betterinternetforkids.eu, v sklopu katere na fakulteti za družbene vede deluje tudi Safe.si. Mreža centrov na leto obravnava 150.000 prijav otroške pornografije in 36.000 klicev na pomoč uporabnikov, ki so spletne nevarnosti spoznali iz prve roke.