Za starše, ki bodo morali nujno delati, bodo organizirali varstvo

Doma bo več kot 260.000 otrok in mladostnikov

RTV Slovenija bo prilagodila program

Kot so sporočili iz nacionalke, bodo programsko shemo v prihodnjih dneh zaradi ukrepov vlade za zajezitev koronavirusa prilagodili. To pomeni, da bodo otroci doma imeli kaj gledati. Več in bolj podrobno bodo povedali v naslednjih dneh.

V vzgojnovarstvenih in izobraževalnih ustanovah, ki so tako kot širša javnost danes zjutraj izvedeli, da bodo od ponedeljka zaradi širjenja koronavirusa zaprli vrata, še čakajo na navodila pristojnega ministrstva. Minister za izobraževanje v odhoduje na tiskovni konferenci poudaril, da bo največji izziv organiziranje varstva za najmlajše, saj imajo mnogi starši službe v najbolj kritičnih sektorjih države. »Zato bomo organizirali varstvo v skladu z navodili NIJZ.« Od prihodnjega tedna pričakuje medsosedsko pomoč, solidarnost med ljudmi, da bo primanjkljaj, ki ga zagotavlja izobraževalni sistem, čim bolj nadomeščen.Za starše se priporoča delo od doma ali ureditev drugih oblik varstva, nikakor pa naj ne pošiljajo otrok k starim staršem, saj so, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), prav starejši ljudje v skupini, kjer so posledice bolezni covid-19 najhujše. Poleg tega po poročanju STA nekatere nove študije kažejo, da so otroci lahko tudi zdravi prenašalci virusa ter da kužnost pri mlajših traja še dlje kot pri odraslih.Na NIJZ tudi pripravljajo smernice, kje se otroci lahko gibljejo v času (ali se lahko zadržujejo na javnih igriščih, obiščejo živalski vrt in podobno), ko ne bodo v vrtcu ali šoli, izdali jih bodo še danes ali jutri. V največji zadregi so za zdaj starši otrok, mlajših od deset let, ki ne morejo biti sami doma ves dan. Teh je bilo po podatkih Statističnega urada RS 1. julija lani v Sloveniji 212.230. Vsega skupaj pa bo doma ostalo več kot 260.000 otrok in mladostnikov.Med starši šolarjev se pojavljajo številna vprašanja, kot so, ali se bodo zaradi ukrepa ukinile prvomajske počitnice, ali se bo pozneje pouk podaljšal v poletne počitnice, ali bodo obstajale možnosti učenja na daljavo … Predsednik Združenja ravnateljev osnovnih in glasbenih šolje za STA povedal, da se bodo organizirali, ko bodo dobili navodila pristojnih, tudi pouk na daljavo je mogoča rešitev. »Za zdaj še čakamo, da nam ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izda podrobna navodila, kako naprej. Pouk v osnovnih in srednjih šolah lahko poteka na daljavo, prek spletnih učilnic,« je dejal.Jernej Pikalo je opozoril, da vsi otroci nimajo dostopa spleta in s tem spletnega izobraževanja; popoldne imajo sestanek z Arnesom in RTV Slovenija, da bi pripravili sistem, po katerem bi izobraževanje na daljavo čim lažje steklo.